KDDI、沖縄セルラーは1月19日、au/UQ mobileからの対象サービス利用でPontaポイントがたまる「サブスクぷらすポイント」に「Amazonプライム」を追加すると発表した。Amazonプライム月額プランの税抜価格に対し、最大20％をポイント還元する。サービス開始は1月20日から。
サブスクぷらすポイントは、人気のサブスクサービスの利用料金に対して、最大20％のPontaポイントを還元するサービス。利用者のライフスタイルに合わせて自由にサブスクを組み合わせられる。
対象サービスは、Netflix、Apple Music、YouTube Premium、TELASA、Google One、Amazonプライム（1月20日追加）。サービス月額料金（税抜）の最大20％のPontaポイントが還元される。au/UQ mobile取扱店、My au、My UQ mobileから申し込む。
Amazonプライムに加入すると、Amazonの配送特典やPrime Video、Amazon Music Prime、Amazon Photosの容量無制限の写真ストレージ、Prime Readingなどのデジタル特典を追加料金なしで使える。
Amazonプライムの月額料金の税抜金額に対して小数点以下切上げで還元。利用する料金プランやサブスクサービスによって還元率が異なるため、サブスクぷらすポイントのページを確認のこと。