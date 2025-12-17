KDDI、沖縄セルラーは12月17日、auの公式オンラインショップ「au Online Shop」およびUQ mobile公式の「UQ mobileオンラインショップ」にて、遠方にいる家族などが利用者の相談に同席できる「リモート接客サービス」を開始した。利用は無料で、専用サイトから事前に予約する必要がある。

両社が提供するリモート接客サービスは、専任スタッフ、相談するユーザー、相談をフォローする同席者の三者が、同じ画面を見ながらオンラインで会話できるもの。オンラインで機種変更などの手続を検討する際に、ユーザー自身のスマートフォンの画面を専任スタッフと共有し、電話でサポートを受けられる「オンライン購入アドバイザー」を拡大したサービスだ。

対応する相談内容はau／UQ mobileの新規契約や機種変更などオンライン契約手続のサポートのほか、手続き前の機種・料金プランに関する相談など。

利用手順は、専用サイトにて三者間通話メニューを選択し、相談内容と日時を選択。その後、同席者用のURLが発行されるので、該当URLを同席者に共有し、同席者登録を行う。相談日の当日になったら、相談するユーザーが専用の電話番号へ発信。同席者はスタッフがSMSで送信するURLから通話に参加できる。