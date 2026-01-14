KDDIは1月14日、「au PAY（auかんたん決済）最大全額相当Pontaポイント還元キャンペーン」を開始した。キャンペーン期間は2月28日まで。

au PAY（auかんたん決済）最大全額相当Pontaポイント還元キャンペーン

期間中、au PAY（auかんたん決済）で通算3,000円以上支払うと、抽選で最大全額相当のポイントが当たる。上限は30,000ポイント。さらに、ポイント還元クーポンを利用すると当選確率が10倍になる。

au PAY（auかんたん決済）の支払い額に応じ、抽選でPontaポイントを還元する。還元内容は以下の通り。重複当選はなく、より還元額の大きい条件が適用される。

30,000円以上の支払い：50名に30,000ポイント

10,000円以上の支払い：100名に10,000ポイント

5,000円以上の支払い：500名に5,000ポイント

3,000円以上の支払い：1,000名に3,000ポイント

キャンペーンの適用条件は、期間中にキャンペーンサイトからエントリーし、au PAY（auかんたん決済）で通算3,000円以上支払うこと。順番は不問となっている。

加えて、au PAY（auかんたん決済）のポイント還元クーポンを利用すると、クーポン分のポイント還元に加えて、キャンペーンでの当選確率が10倍になる。ポイント還元クーポンは毎月さまざまなサービスで利用できるものをau PAYアプリにて提供している。

キャンペーンで還元されるPontaポイントは、2026年3月末ごろまでに加算される予定。対象サービスや詳細な条件については、キャンペーンサイトで確認できる。

au PAY（auかんたん決済）は、au IDを利用して、スマートフォンやPCなどで購入したサービス利用料金などを月々の通信料金と一緒に支払えるサービス。au PAYアプリ内でクーポン獲得や利用履歴などの機能を一元管理できる。