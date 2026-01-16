サムスン電子ジャパンは1月15日、対象のGalaxyスマートフォンを購入すると純正アクセサリーと追加リワードポイントがもらえる「Samsungオンラインショップ New year, new you」キャンペーンを開始した。期間は2月5日 9:59まで。

「Samsungオンラインショップ New year, new you」キャンペーン

キャンペーンは、Samsungオンラインショップのほか、Galaxy Harajuku（東京・原宿）およびGalaxy Studio Osaka（大阪・なんば）でも一部内容が共通する形で実施される。

Samsung オンラインショップ New year, new you

キャンペーン期間中、Samsung オンラインショップで対象のスマートフォン製品を購入すると、選べる純正アクセサリーをプレゼント。また、購入時に付与される「Samsungリワードポイント」に加えて、追加のリワードポイントも付与される。

対象製品と購入特典は以下の表の通り。製品によって選べるアクセサリーは異なる。

対象製品とアクセサリーの例

Galaxy Z Fold7購入の場合、純正アクセサリー1点をプレゼント、通常ポイントに加え20,000ポイントが追加付与

Galaxy Z Flip7購入の場合、純正アクセサリー1点をプレゼント、通常ポイントに加え10,000ポイントが追加付与

Galaxy S25 Ultra購入の場合、純正アクセサリー1点をプレゼント、通常ポイントに加え20,000ポイントが追加付与

Galaxy S25購入の場合、純正アクセサリー1点をプレゼント、通常ポイントに加え10,000ポイントが追加付与

対象製品ともらえるリワードポイント

対象スマートフォン製品と対象タブレット・ウェアラブル製品を同時購入すると、タブレット・ウェアラブル製品が最大20％オフの価格で購入可能。対象製品はGalaxy Tab S11／S11 Ultra、Galaxy Watch8/8 Classic/Ultra（2025）、Galaxy Buds3 Pro3 FE。

Galaxy Harajuku / Galaxy Studio Osaka New year, new you

Galaxy Harajuku / Galaxy Studioでもお得なキャンペーンを展開

Galaxy Harajuku（東京・原宿）、Galaxy Studio Osaka（大阪・なんば）にて対象のスマートフォンを購入すると、純正アクセサリーに加えて「45W Power Adapter」もプレゼント。ただし、Webストア特典の追加リワードポイントは付与されない。

対象機種はGalaxy Z Fold7、Galaxy Z Flip7、Galaxy S25 Ultra、Galaxy S25。

対象機種と贈呈アクセサリーの例

また、対象スマートフォン製品と対象タブレット・ウェアラブル製品を同時購入すると、タブレット・ウェアラブル製品が最大20％オフの価格で購入可能なディスカウントも行う。