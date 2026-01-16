ハイアール ジャパン セールスは1月15日、洗濯・乾燥後に槽内の湿度を下げる新機能などを備えたコンパクトドラム式洗濯乾燥機「DeLAITO」（ディライト）シリーズ5機種を発表しました。2月3日から順次販売を開始します。

「DeLAITO」はAdvanceとStepの2シリーズ、計5機種を展開

「DeLAITO」は、2022年4月にハイアールが発売した「AITO」シリーズのシンプルデザインやコンパクト設計といったコンセプトを引き継ぎ、発展させた新シリーズのドラム式洗濯乾燥機です。

DeLAITOシリーズのラインナップは高機能・ヒートポンプ式の「Advance」が2機種、コストパフォーマンスを意識したヒーター式の「Step」が3機種。合計5機種で展開。価格はいずれもオープンで、予想販売価格帯は10万円～22万円前後の見込みです。

DeLAITO Advance

JW-FXH130A：洗濯容量13kg、ヒートポンプ式。店頭予想価格は22万円前後

JW-FH120A：洗濯容量12kg、ヒートポンプ式。店頭予想価格は18万5千円前後

DeLAITO Step

JW-FP100A：洗濯容量10kg、ヒーター式。店頭予想価格は13万円前後

JW-FP80A：洗濯容量8kg、ヒーター式。店頭予想価格は11万円前後

JW-FP8B：洗濯容量8kg、ヒーター式。店頭予想価格は10万円前後 ※コースダイヤル、洗剤自動投入機能なし

DeLAITOシリーズの概要と機能差

Advanceシリーズは“風”の力で湿気を逃がす新機能に注目

DeLAITOシリーズの注目ポイントは“風”を活用した新機能。上位機の「Advance」は、洗濯や乾燥後に槽内へ風を送る「風通し運転」機能を搭載します。

「風通し運転」は洗濯や乾燥が終わった後に、ドアを閉めたままでも新鮮な空気を外から取り込み槽内に風を通す、同社が業界初とする新機能。槽内の湿度を下げることでカビの発生を抑制する効果が期待できるほか、「洗濯が終わる前に帰宅しなければならない」「乾燥後すぐに取り出さないといけない」といったユーザーのストレスをなくし、乾燥後に衣類へ湿気が戻る“湿気戻り”の防止にも役立ちます。

DeLAITO AdvanceのJW-FXH130A

また、Advanceではヒートポンプ式で衣類を乾燥しますが、2機種のうちJW-FXH130Aでは衣類の傷みを抑えながら素早く乾燥する「3D ふわシャキ速乾」を、JW-FH120Aでは「ふわシャキ速乾」を搭載しています。

「3D ふわシャキ速乾」は、衣類内部の湿度を非接触で検知できる新センサー「3D湿度センサー」により、乾燥中の衣類の湿度を検知。槽内全体の湿度検知と合わせて衣類の生乾きや過乾燥を防ぐ機能です。一定時間ごとに衣類・槽内の湿度をセンシングし、乾燥時間を調整することで、衣類へのダメージを低減させます。

加えてJW-FXH130Aでは独自のインバーターモーター、インバーターファン、インバーターコンプレッサーという3つのインバーターを綿密に制御することで、「省エネコース」を実現しました。なお、JW-FH120Aでは3D湿度センサーが非搭載となり、槽内の温度検知のみで衣類を適切に乾燥します。

3D ふわシャキ速乾の概要

ドア裏の下部にセンサーが取り付けられている

ヒーター式でもやさしく乾燥。コスパも意識したStepシリーズ

Stepシリーズの3機種では温度が上がると電流が流れにくくなるPTCヒーターを採用。なめらかな温度制御ができる特性を利用し、衣類の乾燥状態に応じて3段階の温度調整を行い乾燥ダメージを抑制する「ケア乾燥モード」を搭載しています。最終段階の加熱温度は約60度で、一般的なヒートポンプ式に近い低温乾燥を実現したとのこと。

また、乾燥後にホコリを落としフィルターの掃除をラクにする「ホコリ落とし自動流水レーン」もStepのみの機能。衣類を乾燥させた空気には細かい糸やホコリが多く含まれますが、冷却水で空気を洗い流す独自形状の除湿機構により、フィルターに引っかかる糸くずなどを水で流し、お手入れの手間を軽減します。

本体デザインはAITOシリーズから受け継いだシンプルなスクエアボディに、アイコニックな円形のコースダイヤルを配置。天面はフラット型で、上部に棚や物を置けるよう、洗剤自動投入口は本体の前面から引き出す形になっています。

洗濯槽は水平設置で、「洗濯物が絡む」「洗いムラが発生する」といった斜めドラムの課題を解消。ハイアールでは今後、市場全体でも水平式、またはそれに近いタイプが主流化すると見込んでいるそうです。

本体は一般的な640mm×640mmの防水パンに設置できるコンパクトサイズを継承し、高さも943mmと低く抑えました。これにより縦型洗濯機や旧型ドラム式洗濯乾燥機からの買い替えにも対応します。

洗剤自動投入口は手前に引き出すタイプ

DeLAITOシリーズ全体の特徴はコンパクトな本体と水平ドラム

新製品発表会に登壇したハイアール ジャパン セールス 執行役員副社長の乾修明氏は、ハイアールが日本市場で総合家電メーカーとしての地位確立に向け、既存カテゴリーの強化やエアコン市場など新規カテゴリへの参入、大型・ハイエンド製品の展開を進める方針だと説明しました。

「2025年末に発売した冷凍冷蔵庫などを皮切りに、今後も日本市場で大型化ならびにハイエンドモデルの製品も展開してまいります。既存カテゴリーのラインアップを強化しつつ、日本市場のニーズにお応えする製品を継続して開発してまいりますので、ぜひ今後もご期待ください」（乾氏）

DeLAITOシリーズを発表するハイアール ジャパン セールス 執行役員副社長の乾修明氏

DeLAITOシリーズの機能比較表