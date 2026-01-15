YouTubeは、ティーン利用者向けの監督付きアカウント機能を大幅にアップデートし、保護者がより柔軟に視聴体験を管理できる新機能を発表した。ショート動画（Shorts）の視聴時間をゼロに設定できる業界初の制限機能のほか、休憩・就寝リマインダーのデフォルト有効化、教育的コンテンツの優先表示などが追加される。

新機能の目玉は、保護者がティーン向け監督アカウントの「Shortsタイマー」を任意に設定できる点。近日中に、最短で視聴時間をゼロに設定するオプションも追加される。これにより、学習時間や睡眠時間を確保したいときにショート動画を完全にブロックすることが可能となる。

13～17歳の利用者には「休憩」や「おやすみ時間」のリマインダーが初期設定から有効化され、過度な視聴を抑制する仕組みが拡充された。

アカウント管理の利便性も改善され、今後数週間で「子ども用アカウント」の新しいサインアップフローが導入される予定。これにより、保護者アカウントと紐づいた子ども用アカウント間の切り替えがモバイルアプリ上で数タップで行えるようになり、年齢に応じた視聴体験をスムーズに提供できる。

推奨アルゴリズムにも変更が加えられ、Khan Academy や CrashCourse、TED-Edなど、教育的かつ豊かな学習体験につながる動画がより頻繁に提案されるよう最適化される。この新方針は、UCLA の Center for Scholars and StorytellersやAmerican Psychological Association、Digital Wellness Labなど、第三者専門家の助言を得て策定された。