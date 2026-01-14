Googleは、動画生成AIモデル「Veo 3.1」の参照画像ベース機能「Ingredients to Video」を強化した。短い指示でも動きや表現が豊かになり、同一キャラクターや背景・物体の見た目を保ったまま複数シーンを生成しやすくなったほか、モバイル向けの縦型（9:16）出力にネイティブ対応した。さらに、生成した動画を4K解像度へアップスケーリング（高解像度化）する機能も追加されている。

Veo 3.1では、短いプロンプトであっても、参照画像を基に、より豊かで表現力の高い対話やストーリー展開を生成できるようになった。キャラクターの動きや表情も自然さが増し、動画としての完成度が向上している。

生成AIによる動画制作では、一貫性の欠如が課題として指摘されてきた。シーンごとにキャラクターの顔立ちや服装、背景の細部が変化すると、連続したストーリーとして成立しにくい。Veo 3.1では、キャラクターの同一性（identity）を維持しやすくなり、異なるシーンや設定でも同一人物として認識できる表現が可能になった。あわせて、背景や小物などのビジュアル要素の一貫性、特定のオブジェクトやテクスチャの再利用、人物・物体・質感・背景といった異なる要素を違和感なく組み合わせる合成表現も改善されている。

モバイル視聴が主流のショート動画では、縦型（9:16）が事実上の標準になっている。これまでAIで縦型動画を制作する場合、横長動画を生成した上でトリミングする手法が一般的であり、画角の制約や画質劣化が課題となっていた。Veo 3.1では縦型動画をネイティブに生成できるようになり、YouTube Shorts、TikTok、Instagram Reelsなどのプラットフォームに適した映像を、追加の編集作業なしで制作できるようになった。

Veo 3.1は、生成した動画の1080pおよび4K解像度へのアップスケーリングに対応する。1080pでは、編集作業にも耐えうるシャープでクリーンな映像品質を実現する。4Kアップスケーリングでは、テクスチャの細部表現や透明感を高め、大画面での視聴や高品質な制作ワークフローに対応する。

これらの新機能は順次提供が開始されている。一般ユーザー・クリエイター向けには、 AIチャットツール「Gemini」アプリに加え、YouTube Shortsや動画制作アプリ「YouTube Create」に統合される。プロフェッショナル・企業向けには、動画編集プラットフォーム「Flow」、ビジネス向けツール「Google Vids」、開発者向けの「Gemini API」および「Vertex AI」で利用可能になる。