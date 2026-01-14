カシオ計算機は1月より、耐衝撃ウオッチ「G-SHOCK」の新製品として、音楽シーンから着想を得たスモークライトコンセプトモデル「GA-2100K」シリーズ3モデルを発売する。価格はいずれも19,800円。
ナイトクラブ／フェスのスモークとレーザーライトをイメージ
「GA-2100K」シリーズは、ナイトクラブや音楽フェスティバルの神秘的な雰囲気にインスパイアされたモデル。暗闇に漂う霧とレーザーライトが交差する幻想的な夜の音楽シーンを表現したという。
デザイン面では、新たに開発したクリーンな表面仕上げをダイアルに採用。滑らかな表面により光沢感と深みのある色彩を実現し、ピアノブラック仕上げを思わせる濃厚な黒を表現した。ラインアップは「GA-2100K-1AJF」「GA-2100K-2AJF」「GA-2100K-5AJF」の3モデル。
ベゼルとバンドにはマットな半透明素材を用い、霧のような質感を演出。アクセントカラーにはネオンカラーを採用し、レーザーライトの煌めきを表現したとしている。各パーツに多彩な質感と色彩を取り入れることで、ナイトライフの音楽シーンを想起させる外観に仕上げた。
主な仕様は以下のとおり（3モデル共通）。
- ケースサイズ：48.5×45.4×11.8mm
- 質量：51g
- ケース・ベゼル材質：樹脂
- バンド：樹脂
- 防水性能：20気圧防水
- 構造：耐衝撃構造
- 電池寿命：約3年
- バンド装着可能サイズ：145～215mm
- その他機能：針退避、ワールドタイム（世界48都市／UTC）、ストップウオッチ（1／100秒、24時間計、スプリット）、タイマー（1秒、24時間）、時刻アラーム5本、時報、フルオートカレンダー、12／24時間制表示切替、操作音ON／OFF切替、ダブルLEDライト（文字板用／LCD部用）