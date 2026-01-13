XREALは1月13日、ARグラス「XREAL Air」シリーズなどの中古品をお得に入手できるキャンペーン「リユースフェア｜XREALからのプレゼント！」を、公式サイトにて開催すると発表した。キャンペーン期間は1月16日 12:00～1月26日 23:59まで。

リユース品をお得に入手できるXREALのキャンペーン

キャンペーンの目玉として、「Nreal Air」中古品+「Nreal Adapter」中古品のセット(約28,000円相当)が無料で提供される。先着20個限定。

また、「XREAL Air 2 Pro」中古品が53,980円から19,980円に、「XREAL Air 2」中古品が39,980円から15,980円に、「XREAL Beam」中古品が16,980円から3,980円に値下げされる。

購入特典として、XREAL Air 2またはXREAL Air 2 Proを購入した先着200名に、XREALシリーズの着せ替えアクセサリー「XREAL Kaleido Kit」全6色セットをプレゼント。先着配布の終了後は、対象購入者にXREAL Kaleido Kit 1枚をプレゼントする。なお、XREAL Beamは特典対象外となる。

さらに、キャンペーン期間中にリユースフェアに参加した顧客限定で、次世代ARグラス「XREAL Beam Pro 5G版(8+256GB)」の新品が抽選で2名に当たるSNSキャンペーンを実施。参加方法は、XREAL公式X（旧Twitter）をフォローして対象投稿をリポストするだけで完了する。

販売する中古品は、開封済みの返品・交換品で、すべて検品済みで動作・品質に問題はないという。ただし、商品によっては外観に軽微な使用感やキズが見られる場合がある。また、Nreal AirとNreal Adapterはすでに生産終了しており、過去に販売された製品の返品・交換品となる。

送料は、無料セット商品およびXREAL Air 2/XREAL Air 2 Proが送料無料。XREAL Beamは送料無料対象外。返品・返金は、注文日より30日以内に初期不良等の不具合が確認された場合に限り対応可能。発送は注文後1週間以内の予定。数量限定のため、売り切れ次第終了となる。