XREALは12月1日、高性能ARグラスのエントリーモデル「XREAL 1S」およびARグラス用モバイルバッテリー「XREAL Neo」の予約販売を開始した。商品の発送は2026年1月下旬より順次開始する予定。価格は「XREAL 1S」が67,980円、「XREAL Neo」が14,580円。

左：XREAL 1S、右：XREAL Neo

XREAL 1Sは、自社開発の空間コンピューティングチップ「XREAL X1」を搭載したARグラス。グラス単体での3DoF空間スクリーン体験を実現し、最大3ms M2Pの低遅延による快適な操作感を提供するとしている。

X1チップのAI処理により、市販のほとんどの2Dコンテンツをグラス単体で3D化する機能を搭載。視野角（FOV）は52度で、自動調光機能も備える。なお、予約特典として「XREAL Hub」が進呈される。

XREAL 1S

XREAL Neoは、デバイスを充電しながらARグラスを接続できるモバイルバッテリー。容量は10,000mAh（38.7Wh）で、ARグラスだけでなくスマートフォンや携帯型ゲーム機などにも対応。重量は240gで、マグネットとスタンドを搭載しており充電中の機器を支えられる構造になっている。