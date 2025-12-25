モバイルバッテリーシェアリングサービス「CHARGESPOT」を運営するINFORICHは12月24日、BOLDが展開するアパレルブランドTEECHIと協業し、ヒーティングウェア「TMO ThermoStreamer（ティーエムオー サーモストリーマー）」とのコラボレーションを開始した。

CHARGESPOTとTMO ThermoStreamerがコラボレーション

今回のコラボレーションでは、TEECHIの“熱を着る”ヒーティングウェアとCHARGESPOTのモバイルバッテリーを組み合わせることで、「寒いと感じたら、バッテリーで温かさを借りる。充電が切れたら交換して温かさを継続」という新しい冬の体験を提供する。

全国約55,000拠点に設置されているCHARGESPOTのインフラを活用し、外出先でもバッテリー交換によって継続的な温かさを確保するというスタイルを提案する。

TMO ThermoStreamerは、ボトムスにウェアラブルヒーティングユニットを搭載したインナーパンツが付属したシリーズで、モバイルバッテリーに接続することで発熱する。インナーパンツの素材には複数の鉱石をブレンドした生地を採用し、遠赤外線効果により体から出る熱をキャッチして増幅させる機能を持つ。

コラボレーションの一環として、「つながろう、わたしの可能性。」をテーマにしたコンセプトムービーをYouTube shortsで公開。寒さという壁を取り除くことで人や場所との出会いが広がるというストーリーを描いている。

12月26日から2026年1月13日まで、ニュウマン横浜7階のNEWoMan Lab.でポップアップストアを開催する。店内にはCHARGESPOTのバッテリースタンドを特別設置し、その場でバッテリーをレンタルしてTMO ThermoStreamerの温かさを実際に体験できる。期間中にTEECHI公式通販サイトまたはポップアップストアでTMO ThermoStreamerを購入すると、接続に必要なUSB Type C中継アダプタをプレゼントする。