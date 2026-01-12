最近、iPhoneの文字が見づらい...年齢を重ねると、どうしてもそうなりますよね。だから文字サイズは大きいほうがいいし、細字より太字(ボールド)のほうが見やすく感じるものです。しかし、システム全体の設定を変更すると、ボタンなどサイズが固定のアイテムから文字がはみ出してしまうなど、デザインに悪影響がおよぶこともあります。

見づらく感じるのが連絡先アプリの名前部分だけであれば、ちょうどいい方法があります。フォントサイズに変化はないものの、名字/名前のどちらか、あるいは両方をかんたんな方法で太字にできるのです。見やすくしたい人だけ太字にすればOK、すべての人が太字で表示されてしまいかえって見づらくなったということもありません。

操作はかんたん。連絡先アプリで対象人物をタップ、編集モードに入ります。そこで、名字の末尾にスペースを追加しましょう。スペースは半角/全角どちらでも構いませんが、半角のほうが表示されたときの違和感がありません。これで名字だけ太字で表示されるようになりますが、名前も太字で表示したければ名前の末尾にもスペースを追加しましょう。

なお、名字と名前の両方をカタカナのみで登録すると、名字だけ太字になり、名字と名前の間には太字の中黒（・）が挿入されます。名字と名前のどちらも空欄で「会社」だけに登録すると、文字種に関わらず太字で表示されます。あわせて覚えておきたい、ちょっとしたテクニックですよ。

操作手順をカンタン解説

  • iPad iPhone Hacks

    1 連絡先アプリで対象人物をタップします

  • iPad iPhone Hacks

    2 画面右上の「編集」ボタンをタップします

    • iPad iPhone Hacks

      3 名字の末尾にスペースを追加し、チェックボタンをタップします

    • iPad iPhone Hacks

      4 名前が太字で表示されるようになりました

      • 海上忍

      海上忍

      うなかみしのぶ

      IT/AVコラムニスト。UNIX系OSやスマートフォンに関する連載・著作多数。テクニカルな記事を手がける一方、エントリ層向けの柔らかいコラムも好み執筆する。マイナビニュースでは、「いまさら聞けないiPhoneのなぜ」のほか、前世紀から続く「(新)OS Xハッキング!」などを連載中。執筆以外では、オーディオ特化型Raspberry Pi向けLinuxディストリビューションの開発に情熱を注いでいる。2012年よりAV機器アワード「VGP」審査員。

