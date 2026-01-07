5Gといえば、高速・大容量で低遅延、多数同時接続が可能な第5世代移動通信ネットワークのこと。日本では2020年に商用サービスが開始され、iPhone 12シリーズ以降のiPhoneでサポートされ、多くのiPhoneユーザにモバイル通信回線として活用されています。

その5Gネットワークには、「SA(スタンドアローン)」と「NSA(ノン・スタンドアローン)」の2系統が存在します。前者は5G専用の機器だけで構成されている(5Gネットワークとして独立)のに対し、後者は1世代前の4Gのコア装置と5Gの基地局を組み合わせる(5Gネットワークとして非独立)という違いがあり、前者のほうが5Gならではの通信性能を発揮できます。

5G NSAには、4Gの既存設備を流用することで、設備投資のコストを抑えつつ迅速に5Gエリアを拡大できるメリットがあります。しかし、利用者が多く混雑しやすい4Gネットワークをベースにしているため、通信速度が低下する場面が少なくありません。5G NAと比べ遅延も大きく、通信端末やサービスの種類に応じてネットワーク品質を調整できる「ネットワークスライシング」を利用できないというデメリットも存在します。

iPhone 14シリーズ以降のモデルでは、「設定」→「モバイル通信」→「モバイルデータ通信のオプション」→「音声通話とデータ」画面にある「5Gスタンドアローン」スイッチで5Gネットワークを利用する条件を設定できます。

このスイッチをオンにすると、5G SA対応エリアにいるときは優先的に5G SA回線へ接続するようになります。5G SA対応エリアの外へ移動したり通信品質に問題が発生したりした場合は、自動的に5G NSA/4G回線に切り替えられるため、安心して利用しましょう。