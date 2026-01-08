ニトリは、マットな質感とフラットなフォルムが特徴の「2ドア霜取り不要冷凍冷蔵庫」2モデル（160L/180L）を2025年12月下旬から全国のニトリ店舗およびニトリネットで発売した。価格は160Lが39,900円、180Lが44,900円。

2ドア霜取り不要冷凍冷蔵庫

シンプルで主張しすぎないデザインが特徴の冷凍冷蔵庫。キッチンはもちろん、リビングやワンルームなど、どんな空間にも自然になじむ。表面はマット仕上げで落ち着いた印象を与え、取っ手などが目立たないフラット設計により、生活空間に置いても圧迫感がない。

マット仕上げでインテリアになじみやすい

冷凍室は買い物カゴ約2個分（約61L）が入る大容量で、収納しやすい2段引き出し式を採用。上段にはホームフリージングした食品、下段には買いだめした冷凍食品など、使い分けることで整理がしやすくなっている。下段の仕切りは調整可能で、さらに細かく整理できる。

ホワイト

ブラック

冷蔵室には高さ調節可能な棚板、調味料や卵の整理に便利なドアポケット、野菜ケースなど使い勝手の良い機能を搭載。ファン式のため霜取り不要。カラーはホワイトとブラックの2色展開。

野菜ケースやドアポケットなど一通りの収納機能を搭載

180Lモデルの本体サイズは（約）幅486mm×奥行600mm×高さ1377mm、重さは約45kg。定格内容積の内訳は冷蔵室119L、冷凍室61L。年間消費電力量は313kWh/年。

160Lモデルの本体サイズは（約）幅486mm×奥行600mm×高さ1271mm、重さは約43kg。定格内容積の内訳は冷蔵室99L、冷凍室61L。年間消費電力量は309kWh/年。