サードウェーブは1月6日、最大50TOPSとなるIntel Core Ultra シリーズ3を搭載したノートPCを発表した。1月7日午前5時に予約販売を開始する。出荷時期は1月28日めど。

14型モデル THIRDWAVE F-14PN7A／THIRDWAVE F-14PN5A

Intelが1月5日（米国時間）に正式発表した、Panther Lakeの開発コード名で知られる最新プロセッサ「Core Ultra シリーズ3」を搭載したノートPC。2機種3モデルをラインナップし、価格は219,980円から。

16型モデル THIRDWAVE DX-16PN7A……Intel Core Ultra 7 355／LPDDR5X on board 32GB（構成変更不可）／1TB（NVMe Gen 4） 259,980円

14型モデル THIRDWAVE F-14PN7A……Intel Core Ultra 7 355／LPDDR5X on board 32GB（構成変更不可）／1TB（NVMe Gen 4） 259,980円

14型モデル THIRDWAVE F-14PN5A……Intel Core Ultra 5 325／LPDDR5X on board 16GB (構成変更不可)／1TB(NVMe Gen 4） 219,980円

Intel Core Ultra シリーズ3はIntelの最新Coreプロセッサシリーズで、最大50TOPSという高いAI処理性能を備えたNPUを内蔵している。

16型モデルは幅359mm・奥行254mm・厚み23mmのサイズで重さは約1.42kg。14型モデルは幅313mm・奥行224mm・厚み22mmのサイズで重さは約1.15kgに抑えられている。天板にはアルミニウム合金を採用し、MIL規格（MIL-STD 810H）準拠の試験もクリアした。

インタフェースは2モデルともにUSB 3.2 Type-Aポート2基、PD対応のUSB Type-Cポート、Thunderbolt4ポート、HDMIポートとThunderboltポートなどを搭載。カメラはWindows Hello（顔認証）に対応する。