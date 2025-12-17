ビデオ会議などの際、自分の顔を明るく健康的に映し出すのに用いられるリングライト。このリングライトの効果を模した機能「エッジライト」がMacに搭載され、話題になっています。

エッジライトは、先日公開されたmacOS Tahoe 26.2で搭載された新しいビデオエフェクト。ビデオ通話の際、MacBookのディスプレイに白いリング状のバーを表示し、顔をやさしく照らしてくれます。

単に白いバーを表示するだけ、といった単純な機能ではありません。Appleシリコンの性能を活かし、Neural Engineが顔の位置や大きさを検知し、Image Signal Processorが周囲の明るさを正確に判断することで、シーンに応じた最適な明るさに調整する仕組みになっています。

明るさや色見（暖色や寒色）を好みに合わせて調整できるほか、マウスポインタ―が画面の端に近づくとエッジライトの明るさが自動的に控えめになる工夫も盛り込んでいます。

エッジライトは、Appleシリコンを搭載したすべてのMacBookシリーズで利用できます。2024年以降に登場した新しい機種では、暗い環境を検知して自動的にエッジライトをオンにする設定も可能。