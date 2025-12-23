毎日仕事や育児、家事に追われていると、なかなか運動する時間が取れない方も多いのではないでしょうか。疲れて帰宅したあとにわざわざトレーニングウェアに着替えて運動したり、休みの日に時間をとってジムへ通うのは大変ですよね。

履くだけで簡単エクササイズ！ スリコのバランススリッパ

この記事では、履くだけで手軽に"ながらエクササイズ"ができる、スリコの「《WEB限定再入荷》バランススリッパ／hemle」をご紹介します。

3COINSの「《WEB限定》バランススリッパ／hemle」

商品の特徴

半円形の不安定な形状が特徴

スリコのバランススリッパは、履くだけで体幹とふくらはぎなどの筋肉を鍛えられる、エクササイズ用のスリッパ。貝のように半円形に膨らんだ不安定なソールが特徴。ベージュカラーのシンプルなデザインなので、出しっぱなしにしておいてもインテリアの馴染みます。

シンプルで使いやすいデザイン

履いてバランスを取ろうとすることで、自然と美姿勢をサポート。履くだけでいいトレーニングなるので、いつもの家事やちょっとした移動での”ながらエクササイズ”にぴったり。床を歩くとコツコツと音が鳴るので、お子さんのお昼寝中など静かにしたいときには避けた方がいいでしょう。

体感とふくらはぎにアプローチ

実際に履いてみると想像以上に不安定で、ふくらはぎがトレーニングされているのを感じます。その不安定さが楽しくて、ちょっとした時間でも履くクセを付けられそうです。運動する習慣のない筆者にはけっこうキツいエクササイズになっているので、疲れたらかかとに体重を乗せて休憩しています。

足首をひねりやすい方は要注意

スリッパとして普段使いには不向きで、あくまでトレーニング用として使うのがおすすめです。足首をひねりやすい方や、小さなお子さんを抱っこしながら履くには、バランスを崩さないよう十分注意が必要です。普段の姿勢やバランス感覚には個人差があるので、慣れるまでは壁や手すりにつかまって使用すると安全ですね。

家事をしながら手軽にエクササイズを始めたい方は、スリコの「《WEB限定》バランススリッパ／hemle」を試してみてはいかがでしょうか。