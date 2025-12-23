旅行や出張のとき、新幹線の移動時間や長時間のフライトで、スマホで動画や映画を見る機会は増えましたよね。スマホを手で持ち続けるのは疲れるけど、テーブルに置いても見やすい角度にならず、結局持ったまま見てしまうなんてことも多いのではないでしょうか。ちょうどいいスマホスタンドがあるとありがたいですよね。

旅行や出張先でもスマホを固定して快適に！ スリコのどこでも挟めるトラベルスマホホルダー

この記事では、旅行や出張先でもスマホを固定して使える便利アイテム、スリコの「どこでも挟めるトラベルスマホホルダー」をご紹介します。

3COINSの「どこでも挟めるトラベルスマホホルダー」

商品の特徴

手のひらサイズで持ち歩きやすい

スリコのどこでも挟めるトラベルスマホホルダーは、デスクやスーツケース、ベビーカーなど、さまざまな場所にスマホを固定できるクリップ式のホルダーです。手のひらに収まるほどコンパクトかつ軽量で、旅行やお出かけの際にバッグのポケットに入れて持ち歩けます。

使い方は、まずつまみを奥に押してホルダーを開き、取り付けたい場所に固定します。新幹線の座席のテーブルやキッチンのシンク上ラック、スーツケースのハンドル、ベビーカーのバーなど、挟めるところなら使えます。固定できたらスマートフォンをはめ込み、見やすい角度に調整してください。かなりしっかりと挟めるので、滑り落ちる心配がなく安心です。

ホルダー部分は前後約310度、上下・左右はそれぞれ360度回転できるので、縦向きでも横向きでも自由自在にスマホを設置可能。キッチンでレシピを見ながら料理をしたり、スーツケースに固定して写真を撮るスタンドとして使用することもできます。角度を細かく変えられるので光の反射も気にならず、手元の作業がスムーズになりました。

お出かけ先でも家の中でも大活躍

クリップを使わず、机に直置きしてスマホスタンドとして使えるのも嬉しいポイント。スマホを机やベッドヘッドに置いて、動画を流しながら作業したいときなどに重宝します。これひとつで旅行や出張にはもちろん、普段のお出かけや家の中でも活躍してくれるアイテムだと思いました。

旅行や家事をするときに便利な、スリコの「どこでも挟めるトラベルスマホホルダー」を試してみてはいかがでしょうか。