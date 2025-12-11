ゲオホールディングスは12月11日、Galaxyシリーズのスマートフォンのリファービッシュ品（整備済み品）をゲオモバイルで販売すると発表した。バッテリーはすべて新品に交換済みで、外装に傷や汚れがあった場合も必要に応じて純正パーツに交換するなど、新品同様に仕上げた。価格は端末によって異なるが、新品価格の約7割程度としている。販売開始は12月13日。

「Galaxy Z Fold6」などの折りたたみスマホもリファービッシュの対象となり、手ごろな価格で購入できる

今回販売を開始するリファービッシュ品は、サムスン電子ジャパンと提携し、ゲオが買い取った中古端末をメーカー純正の部品で整備して再商品化したもの。バッテリーはすべて新品に交換するほか、外装の傷や汚れも必要に応じて純正パーツに交換するため、外観や機能の品質は新品同様となる。最新のソフトウェアに更新し、動作確認も行うため、購入後すぐに安定した状態で使える。品質のばらつきが大きい中古スマホのデメリットをなくした。

ゲオの店頭で販売するため、実際の商品を見て確認してから購入できるのもメリット。

リファービッシュ品の対象となるのは、Galaxy Sシリーズ（S22／S22 Ultra／S23／S23 Ultra／S23 FE／S24／S24 Ultra／S24 FE）とGalaxy Zシリーズ（Z Fold4／Z Fold5／Z Fold6／Z Flip4／Z Flip5／Z Flip6）。