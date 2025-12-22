ファーウェイ・ジャパンは12月19日、スノーボーダー・スキーヤー向けアプリ「yukiyama」を「HUAWEI WATCH GT 6」（以下、GT 6）シリーズへ順次提供開始した。スマートウォッチと連携し、GT 6上で全国100以上の主要スキー場マップや、スキー・スノーボードの滑走に必要な情報、施設やリフトの営業情報などを確認できる。

日本最大級のウインタースポーツアプリ「Yukiyama」アプリとの連携は、GT 6シリーズの発表時点（10月6日）で紹介されており、今回の連携でユーザーはウォッチの画面上で滑走に必要な情報を確認できるようになる。

具体的には全国100以上の主要スキー場マップおよびマップ上での自分の現在位置、yukiyamaフレンドに登録した仲間の位置、リフトの運行状況や施設概要の表示、移動距離、最高速度、リフト回数、消費カロリーなど滑走データのリアルタイム確認などが、ウォッチ上で行えるようになる。

2025年12月19日時点で「yukiyama」アプリに対応するファーウェイ製スマートウォッチはHUAWEI WATCH GT 6 Pro／HUAWEI WATCH GT 6／HUAWEI WATCH Ultimate 2／HUAWEI WATCH 5。ファーウェイでは「スポーツを愛する人々の体験価値向上を目指し、より健康的な毎日を応援するため、機能拡充やサービス改善を継続する」としている。