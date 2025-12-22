レノボ新製品を実際に手に取って試せるイベントが秋葉原で開催中。様子を見てきた

レノボ・ジャパンは12月22日から28日までの期間中、秋葉原のLIFORK AKIHABARA IIで新製品の展示を行うポップアップイベント「Lenovo Legion Gaming Pop-Up」を実施している。新製品の展示を行うほか、ブース奥の配信エリアでは日替わりで特別ゲストの登壇も予定する。
12月12日にようやく日本国内向けの展開が始まったハンドヘルド型ゲーミングPC「Legion Go Gen 2」「Legion Go S」や、アイウェア型ディスプレイ「Legion Glasses」、販売中のゲーミングノートPCやゲーミングモニターの展示を行う施策。ゲーミングノートPCの展示では向かって右側にIntel、左側にAMD製プロセッサ搭載モデルが並び、予算や好みに応じて製品を眺めることができそう。レノボ製品で固めたデスクの構成例も展示されており、ゲームをプレイして試すことが可能だ。
イベント自体は28日まで比較的長い間行われている。詳細はレノボのゲーミングブランド公式Xで紹介されており、参加型の対戦イベントなどが楽しめるようだ。下記投稿にスレッドとして登壇者のスケジュールがまとめられている。
【イベント詳細 第3弾❗️】— LEGION_JP (@LEGION_JP) December 21, 2025
Lenovo Legion Gaming Pop-Up
豪華ゲストによる対戦会を実施🔥
★ストリートファイター6 対戦会
12/23(火)～12/26(金)13:00〜16:00
対戦に勝利するとプレゼントがもらえます🎁
◯参加方法
・無料
・対戦ご希望の方は、会場にてスタッフまでお声がけください🙋♀️