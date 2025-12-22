レノボ新製品を実際に手に取って試せるイベントが秋葉原で開催中。様子を見てきた

レノボ・ジャパンは12月22日から28日までの期間中、秋葉原のLIFORK AKIHABARA IIで新製品の展示を行うポップアップイベント「Lenovo Legion Gaming Pop-Up」を実施している。新製品の展示を行うほか、ブース奥の配信エリアでは日替わりで特別ゲストの登壇も予定する。

12月12日にようやく日本国内向けの展開が始まったハンドヘルド型ゲーミングPC「Legion Go Gen 2」「Legion Go S」や、アイウェア型ディスプレイ「Legion Glasses」、販売中のゲーミングノートPCやゲーミングモニターの展示を行う施策。ゲーミングノートPCの展示では向かって右側にIntel、左側にAMD製プロセッサ搭載モデルが並び、予算や好みに応じて製品を眺めることができそう。レノボ製品で固めたデスクの構成例も展示されており、ゲームをプレイして試すことが可能だ。

やはり見どころは新製品の「Legion Go Gen 2」。直接触れれば画面の大きさを実際に体験できるはず

スタンダードモデルの「Legion Go S」も陳列。格ゲーが滑らかに動作する様子を眺められる

ゲーミングノートPCの展示はIntelとAMDに分かれていてわかりやすい

Intel Core Ultra搭載モデル。今どきのゲーミングノートPCはディスプレイがキレイ

AMD Ryzenシリーズ搭載モデルはコスパが魅力的。セール時にはさらに高い競争力になっている場合もある

レノボ製品で固めたデスク展示も

奥には配信ブースが設営されており、ゲストを招待しての施策に用いられるとのこと

イベント自体は28日まで比較的長い間行われている。詳細はレノボのゲーミングブランド公式Xで紹介されており、参加型の対戦イベントなどが楽しめるようだ。下記投稿にスレッドとして登壇者のスケジュールがまとめられている。