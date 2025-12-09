レノボ・ジャパンは12月9日、ハンドヘルドゲーミングPCの新モデルとして、「Legion Go Gen 2」「Legion Go S」を日本国内向けに発売すると明らかにした。12月22日～28日には秋葉原で実際に製品に触れて試せるイベントも行われる。

レノボ、ハンドヘルドPC「Legion Go Gen 2」「Legion Go S」を国内発売へ。実機を見てきた

いずれも本体側面に操作部を統合し、手で持ってゲームプレイを楽しめるハンドヘルドゲーミングPC。上位モデルである「Lenovo Legion Go Gen 2」では操作部を取り外すことも可能で、前モデルで好評だったという取り外してマウスのように活用する機能も継承した。コンパクトモデルの「Lenovo Legion Go S」は操作部の取り外しはサポートしないが、約740gという軽量さを実現。本体前面にスピーカーを備え、臨場感あふれるサウンド体験を提供するとしている。

「Lenovo Legion Go S」

実際に見てきた

発表に際して、レノボ・ジャパンオフィスでメディア向けの内覧会が実施された。製品を直接見た第一印象としては、やはり“デカい”。ディスプレイは8型と同系統の製品群よりかなり大きく（Go Gen2では8.8型、Go Sでも8.0型）、ゲーム画面の迫力はなかなかのもの。一方で解像度は（1,920×1,200ドット）に抑えてあり、適切な負荷で快適なゲームプレイが楽しめそう。

また、前モデルでは取り外せる操作部をマウスのように用いる「FPSモード」の搭載が見どころだったが、デタッチャブル機構の完成度が微妙でガタつく印象があった。今回発表された新モデルではガタつきを感じることはほぼなく、直接手が触れる電気接点をカバーで保護するなど細部まで気配りが行われている。マウスのように用いる機能はNintendo Switch 2での採用も見られており、今後新しいスタンダードになっていくのかもしれない。

上位モデルの「Lenovo Legion Go Gen 2」。8.8型ディスプレイは圧巻のサイズ

デタッチャブル機構を継承。スティックは軸ごと外せるようになってマウスモードの操作感を改善した

接点をカバーで保護できるように

スタンダードモデルの「Lenovo Legion Go S」。こちらは8.0型

フロントにスピーカーを搭載して音質を改善した

成人男性がLenovo Legion Go Gen 2を手に持ったところ。重さは約920gと持てないことはないが、決して軽くもない

Lenovo Legion Go Sを手に持ったところ。8.0型になったことで大きすぎる違和感もなく、常用できそう。スピーカーが手に隠れることもなかった

Lenovo Legion Go Gen 2：主な仕様

OS ：Windows 11 Home

：Windows 11 Home プロセッサ ：AMD Ryzen Z2 Extreme(Zen5×3、Zen5c×5 8コア16スレッド / AMD RDNA 3.5 16コア)

：AMD Ryzen Z2 Extreme(Zen5×3、Zen5c×5 8コア16スレッド / AMD RDNA 3.5 16コア) メモリ ：32GB（LPDDR5X、最大8533MHz）

：32GB（LPDDR5X、最大8533MHz） ストレージ ：最大1TB SSD（PCIe Gen4）

：最大1TB SSD（PCIe Gen4） ディスプレイ ：8.8型 OLED（1920×1200）、144Hz、10点タッチ

：8.8型 OLED（1920×1200）、144Hz、10点タッチ インターフェース ：USB Type-C（USB4）×2、microSDカードリーダー、マイクロホン／ヘッドホン・コンボジャック

：USB Type-C（USB4）×2、microSDカードリーダー、マイクロホン／ヘッドホン・コンボジャック バッテリー ：74Wh（Rapid Charge Pro対応）

：74Wh（Rapid Charge Pro対応） 本体寸法 ：約295.6×136.7×42.25mm（本体＋コントローラー）

：約295.6×136.7×42.25mm（本体＋コントローラー） 本体質量 ：約920g

：約920g 付属物 ：専用ケース、PC Game Pass（3ヵ月）

：専用ケース、PC Game Pass（3ヵ月） メーカー想定売価 ：189,000円前後

：189,000円前後 発売日 ：12月12日（金）

Lenovo Legion Go S：主な仕様