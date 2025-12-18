米国における11月のビデオゲーム市場が、歴史的な落ち込みを見せている。調査会社Circanaのゲーム産業アナリストであるマット・ピスカテラ氏がBlueskyへの投稿で明らかにした。

ブラックフライデーを含む11月は、業界の健全性を測る上で重要な月の一つである。 Circanaのレポートによれば、米国における2025年11月のビデオゲームハードウェアへの総支出額は、前年同月比27％減の6億9500万ドルだった。これは11月としては2005年（4億5500万ドル）以来の低水準である。

2025年11月、米国におけるゲーム産業の売上高（Circana Retail tracking Service）

さらに深刻なのは販売台数である。ハードウェアの総販売台数は160万台にとどまり、 Circanaが統計を開始した1995年（140万ユニット）以来、30年ぶりの低水準となった。

IGNによると、最も大きな落ち込みを記録したのはXbox Series X|Sで、前年同月比70％減となった。 Nintendo Switchは、Nintendo Switch 2の発売初年度のホリデーシーズンであったにもかかわらず、前年同月を10%以上下回った。PlayStation 5はNintendo Switchを上回り首位となったが、それでも前年同月比では40％以上の減少だった。

ピスカテラ氏は、こうした状況の大きな要因としてゲーム機本体の価格上昇を挙げている。ゲーム機の平均販売価格の上昇が加速し始めた2019年以降、販売台数は長期的な減少傾向にある。2019年11月の平均販売価格は235ドルで、販売台数は390万台であった。一方、2025年11月は平均販売価格が439ドルに達し、販売台数は160万台にまで落ち込んでいる。

米国における11月のビデオゲーム・ハードウェアの販売台数と平均販売価格（Circana Retail tracking Service）

Xbox Series X|SとPlayStation 5は発売から5年が経過しており、過去の世代では、この時期に価格が引き下げられるケースが多かった。しかし、2025年は関税の影響などにより両製品とも値上げが行われた。

こうした主要ハードが苦戦する中、ファミリー向けゲーム機「NEX Playground」がXbox Series X|Sを上回って販売台数3位にランクインしたことを、ピスカテラ氏は「手頃な家族向けデバイスの需要」を示す注目すべき事例としている。Nex Playgroundは、身体の動きをカメラで検知するコントローラ不要のゲーム機で、価格は249ドルだ。

NEX Playground

一方、ゲームコンテンツは売上高が前年同月比1％増だったが、内訳は二極化している。サブスクリプション支出が16%増、モバイルが2%増加と成長した一方で、パッケージ版は14%減となり、1995年以降で最悪の11月となった。