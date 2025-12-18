J:COMは、トライベックが12月10日に発表した「Webユーザビリティランキング2026＜企業サイト（PC）編＞」において3年連続の1位を、12月16日に発表した「スマートフォンサイトユーザビリティランキング2026＜企業サイト編＞」において2年連続の1位を獲得したことをアナウンスした。合わせて、「ユーザビリティ・オブ・ ザ・イヤー」の大賞も2年連続で受賞している。

「Webユーザビリティランキング2026＜企業サイト（PC）編＞」は、トライベックが、各業界から売り上げ上位の国内主要企業150社を対象に、全15業界・150サイトのユーザビリティを5評価軸／115項目で評価したもの。J:COMのサイトは、「ナビゲーションの使いやすさ」「コンテンツの適切性」「ヘルプ・安全性」の3つの軸で最も高い評価を受けたという。

また、「スマートフォンサイトユーザビリティランキング2026＜企業サイト編＞」は、BtoC事業を展開する50社を対象とし5つの評価軸／98項目で評価したもの。J:COMは「コンテンツの適切性」で満点の評価を受けたのをはじめ、「アクセス性」「ナビゲーションの使いやすさ」「ヘルプ・安全性」の4つの軸で最も高い評価を受けているとのこと。

ランキングなどの詳細はトライベックのWebサイト（PCサイト、スマホサイト）で確認できる。