J:COMは11月5日、ネット接続サービス「J:COM NET」におけるWi-Fi 7対応開始に合わせて、吉高由里子さんを起用した新Web CMを公開した。同CMでは「想いは、光より速い。」をキーメッセージに、通信が持つ価値と可能性を表現している。

オンラインゲームやVTuber配信など高速通信の利用イメージを表現

新CMでは、「Wi-Fi 7」の革新性を映像表現。オンラインゲーマーやVTuberなどが登場し、超高速・大容量通信に対応する様子を描いている。

撮影は神奈川県内のスタジオで行われ、吉高さんの出演部分は「朝焼けに染まる静止した海」という設定のもと、CG合成で行われた。イメージが掴みづらい合成映像にも関わらず、吉高さんは凛とした表情や思いのこもった眼差しを見せ、スタッフが息を呑む場面もあったという。

新Web CMのサムネイルカット

現場は終始和やかな雰囲気に包まれたとのことで、撮影風景はメイキング映像でも確認できる。CMは15秒版と37秒版のほか、メイキング映像とインタビュー映像も公開されている。

15秒版

37秒版

CM出演にあたり行われたインタビューで吉高さんは、この秋冬に楽しみにしていることを聞かれると、「アウターが好きなので、重ね着できる季節がすごく楽しみ」とコメント。また、日常の質を高めるために心がけていることについては、「睡眠の質にはこだわってます。お気に入りのシーツや布団カバーを使っていて、寝る前には布団乾燥機でふわふわにしておくんです」と語っていたた。

吉高由里子さん

新CMの撮影風景

メイキング映像