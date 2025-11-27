J:COMは11月27日、J:COM Online Shopおよびジェイコムショップなどにおいて、iPhoneシリーズのエントリーモデル「iPhone 16e」の販売を開始した。カラーはホワイトとブラックの2色を用意する。

iPhone 16e

中古品ではなく新品の販売

端末価格は、128GBモデルが116,160円、256GBモデルが137,280円、512GBモデルが168,960円。実際の支払額は、この端末価格に事務手数料やJ:COM MOBILEサービスの月額基本料金、オプション費用などを加えた金額になる。

24回／48回の分割払いも利用可能で、分割払い時の端末代金は128GBモデルが月額4,840円×24回／月額2,420円×48回、256GBモデルが月額5,720円×24回／月額2,860円×48回、512GBモデルが月額7,040円×24回／月額3,520円×48回となる。

ホワイトとブラックの2色から選べる

同梱物

iPhone 16eは、長時間のバッテリー駆動や「A18チップ」による高速なパフォーマンスが特徴のエントリーモデル。48MPのツーインワンカメラシステムを搭載するほか、AI機能「Apple Intelligence」にも対応する。

編集部メモ

iPhone 16eを取り扱っているMVNOは希少。2025年11月27日時点ではIIJmio／mineoが中古未使用品を端末販売のラインナップに加えているが（IIJmioは128GBのみ、mineoは128GB／256GB）、IIJmioにおいてはこの時点で在庫切れとなっている。J:COM MOBILEでの販売はキャリア同様の新品で、128GB／256GB／512GBの3モデルを販売しており、iPhone 16eの販売においてMVNOとしては一歩先んじているといえる。