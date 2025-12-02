J:COMは12月2日、海外のFAST（無料広告型ストリーミングテレビ）市場に向けたチャンネル運用サービスを9月から展開していることを明らかにした。その第1弾としてJ:COMグループが運営する「ゴルフネットワーク」のコンテンツを、米国のスポーツ専門プラットフォーム「Free Live Sports」「UMAXX」で配信しているという。

「Free Live Sports」の配信画面

広告を視聴して無料で利用するストリーミングサービス向けの配信

FAST（Free Ad-supported Streaming Television）は、広告を視聴することで無料で利用できるストリーミングサービス。海外ではスマートテレビを中心に普及が進んでおり、北米やアジア地域で従来のテレビ視聴に近いスタイルとして注目されているという。

J:COMによる海外FAST向けチャンネル運用サービスでは、日本語コンテンツを海外向けに展開するため、生成AIを活用した吹替制作を導入。翻訳から吹替制作までの時間を短縮し、効率的な運用を実現したという。また、配信管理にはクラウド対応のプレイアウトシステムを採用し、柔軟な運用とコスト削減を図っている。

J:COMは今後、海外FAST市場の需要に合わせたコンテンツ拡充とチャンネル事業者との連携を進め、日本の良質なコンテンツを多面的に発信する方針だ。コンテンツホルダーと海外市場を結ぶ架け橋として、日本文化をより広く届けていくとしている。