ポケモンは、Nintendo Switch向けソフト『Pokémon LEGENDS Z-A』の有料追加コンテンツ「M次元ラッシュ」配信を記念し、スペシャルミュージックビデオ「メガシンカのうた」を公開した。公式YouTubeやTikTokで視聴可能だ。

Mega Shinnosuke（メガシンノスケ）さんが楽曲制作・歌唱した「メガシンカのうた」が公開された

「メガシンカのうた」では、メガシンカしたポケモンたちが軽快なメロディに合わせて自由に動く姿を描く。楽曲制作・歌唱・映像監督はアーティストのMega Shinnosukeさんが担当した。

メガシンカは、トレーナーとポケモンの強い絆によって発動する進化の限界を超えた形態。キーストーンとメガストーンの共鳴によりパワーアップし、外見も大きく変化する。

Mega Shinnosuke（メガシンノスケ）さんは、作曲、作詞、編曲、アートワーク、映像製作プロデュースを自身で行う気鋭のアーティスト。TikTok上で人気を博した「愛とU」（2024年6月）などのオリジナル楽曲のほか、菅田将暉さんやKing & Prince、私立恵比寿中学、入野自由さんなど他のアーティストへの楽曲提供も行っている。

今回のコラボに際して、「メガシンノスケという名前は本名です」と前置きした上で、「メガシンカが登場してからはネタにされる事も多々ありました。しかし、これで全ての人生の伏線が回収された気持ちです。嬉しいです」などとコメントしている。

ちなみに、Mega Shinnosukeさんは「シンノスケ」つながりでアニメ『野原ひろし 昼メシの流儀』OP主題歌を担当。今回「メガ」つながりでポケモンのMVを担当したことから、姓名ともにコラボ対象となり、「全ての人生の伏線が回収された」格好となる。

メガデンリュウも心踊らせている

Pokémon LEGENDS Z-Aとは

『Pokémon LEGENDS Z-A』

『Pokémon LEGENDS Z-A』は、都市型オープンワールドで昼夜の異なる顔を持つミアレシティを舞台にしたシリーズ最新作。昼は街を探索し、夜は「ZAロワイヤル」でリアルタイムのポケモンバトルに挑む。アクション要素を取り入れた新しいバトル体験が特徴となっている。

追加コンテンツ「M次元ラッシュ」概要

「M次元ラッシュ」は、『Pokémon LEGENDS Z-A』の冒険をさらに深く楽しめる有料DLC。舞台は都市再開発が進むミアレシティ。主人公とその仲間たち「MZ団（エムゼット団）」の活躍によって平穏を取り戻した街に突如現れる謎のひずみ。その先には異次元ミアレが広がり、レベル100超の強力なポケモンや珍しいメガシンカポケモンが登場する。新キャラクター「アンシャ」や幻のポケモン「フーパ」、メガシンカの継承者「コルニ」と共に異次元の謎に挑む。

特設サイト「ゾクゾク！メガシンカ」

『PokémonLEGENDSZ-A（ゼットエー）』をはじめ、さまざまな場所に登場するメガシンカポケモンたちの情報を掲載する特設サイト。メガシンカの最新情報や、今までに確認されているメガシンカポケモンを紹介している。

Mega Shinnosukeさん コメント全文

「メガシンカのうた」音楽・映像監督担当させて頂きました。メガシンノスケです。

メガシンノスケという名前は本名です。本当です。Xにてパスポートも公開しています。(見てください)

メガシンカという言葉が生まれるずっとずっと前にはもうメガシンノスケは地球に産まれていましたが、 メガシンカが登場してからはネタにされる事も多々ありました。 しかし、これで全ての人生の伏線が回収された気持ちです。嬉しいです。

メガシンカのうたとムービーを僕の好きなようにのびのびと作らせて頂いた出会いに感謝し、 これからもポケモンを愛する日本のミュージシャンとして胸を張って生きていきます。 改めまして、ポケモンに関わらせて頂きましてすーぱーありがとうございます！☆ ぜひお楽しみください。

