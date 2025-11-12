ROG×初音ミクのコラボモデルが7製品
ASUSの「ROG」ブランドと初音ミクがコラボ、特別デザインの製品「Hatsune Miku Edition」が7モデル登場した。今回発売されたのは、マザーボード、グラフィックスカード、オールインワン水冷CPUクーラー、電源、PCケース、液晶ディスプレイ、外付けSSDケース。ハイエンドモデルで揃えられており、全て買うと60万円を超えるという豪華さだ。
「ROG Strix X870E-H Gaming WIFI7 Hatsune Miku Edition」は、AMD X870Eチップセットを搭載するマザーボード。製品パッケージがオリジナルデザインになっているのはもちろん、ヒートシンク上にも初音ミクが大きく描かれている。またBIOS画面も特別なビジュアルになっているという。価格は90,000円前後。
「ROG Astral GeForce RTX 5080 16GB GDDR7 OC Hatsune Miku Edition」は、クワッドファンを搭載するGeForce RTX 5080グラフィックスカードだ。ファンやカバーがミクカラーになっているほか、バックプレートにはアニメアートをデザイン。さらにVGAサポートステイはネギになっている。価格は306,000円前後。
そのほかは、簡易水冷「ROG RYUO IV 360 ARGB Hatsune Miku Edition」が61,000円前後、電源「ROG Thor 1200W Platinum III Hatsune Miku Edition」が89,000円前後、ミドルタワーケース「ROG Strix Helios II Hatsune Miku Edition」が67,000円前後、27インチディスプレイ「ROG Strix XG27ACMEG-G Hatsune Miku Edition」が54,000円前後。
高コスパのRyzen向けB650E搭載マザー
GIGABYTEの「B650E Eagle WIFI6E」は、21,000円前後というお手頃価格のAMD B650Eチップセット搭載マザーボードだ。8+2+2フェーズ電源を搭載し、大型ヒートシンクも装備。基板上にはM.2スロットが3つ用意されており、コスパやバランスが良さそうだ。ネットワークは、Realtek 2.5GbEとMediaTek Wi-Fi 6Eを備える。
be quiet!から静音で安価な簡易水冷
be quiet!の「Pure Loop 3」は、6極3相モーターのポンプを採用し、静音性と冷却性に優れるオールインワン水冷CPUクーラー。ファンはデイジーチェーン接続に対応し、配線をすっきりできる。クーラントのリフィルも可能だ。価格は、24cm版が13,000円前後、28cm版が15,000円前後、36cm版が16,000円前後。
また、ARGBファンのモデル「Pure Loop 3 LX」もラインナップ。水冷ブロックには、10枚のライティングフィルムが付属しており、好きなデザインを選ぶことができる。こちらは24cm版が15,000円前後、36cm版が19,000円前後だ。
be quiet!初のキーボードがデビュー!
be quiet!というとクーラーやPCケースのイメージが強いが、同社初となるキーボード製品が2モデル登場した。同社らしく静音性の高さを謳った製品で、キースイッチはリニアタイプとタクタイルタイプの2種類を用意。ホットスワップに対応しており、好きなスイッチに交換も可能だ。
上位モデルの「Dark Mount」は、テンキーとメディアドックが着脱式という、カスタマイズ性の高い製品。どちらもキーボードの左側/右側に配置することが可能で、使いやすい方を選ぶことができる。下位モデルは「Light Mount」で、こちらもARGBライティングを搭載する。パソコン工房での価格は、それぞれ37,980円と23,980円。
FILCOからは初のレバーレスコントローラ
FILCOより、同社初というレバーレスコントローラ「GranPro Itadaki」が登場、発売が開始された。Gateron Low Profile 3.0 赤軸スイッチを採用した18個のボタンを搭載。本体はA4サイズで重量は840gに抑えられており、持ち運びに便利だ。側面には8種類のイルミネーション機能も用意されている。価格は20,000円前後。