ROG×初音ミクのコラボモデルが7製品

ASUSの「ROG」ブランドと初音ミクがコラボ、特別デザインの製品「Hatsune Miku Edition」が7モデル登場した。今回発売されたのは、マザーボード、グラフィックスカード、オールインワン水冷CPUクーラー、電源、PCケース、液晶ディスプレイ、外付けSSDケース。ハイエンドモデルで揃えられており、全て買うと60万円を超えるという豪華さだ。

「ROG Strix X870E-H Gaming WIFI7 Hatsune Miku Edition」は、AMD X870Eチップセットを搭載するマザーボード。製品パッケージがオリジナルデザインになっているのはもちろん、ヒートシンク上にも初音ミクが大きく描かれている。またBIOS画面も特別なビジュアルになっているという。価格は90,000円前後。

ASUSの「ROG Strix X870E-H Gaming WIFI7 Hatsune Miku Edition」

裏面も注目。通常は見える部分ではないものの、しっかりデザインされている

「ROG Astral GeForce RTX 5080 16GB GDDR7 OC Hatsune Miku Edition」は、クワッドファンを搭載するGeForce RTX 5080グラフィックスカードだ。ファンやカバーがミクカラーになっているほか、バックプレートにはアニメアートをデザイン。さらにVGAサポートステイはネギになっている。価格は306,000円前後。

「ROG Astral GeForce RTX 5080 16GB GDDR7 OC Hatsune Miku Edition」

付属品もしっかり初音ミク仕様。VGAサポートステイはなんとネギの形に

そのほかは、簡易水冷「ROG RYUO IV 360 ARGB Hatsune Miku Edition」が61,000円前後、電源「ROG Thor 1200W Platinum III Hatsune Miku Edition」が89,000円前後、ミドルタワーケース「ROG Strix Helios II Hatsune Miku Edition」が67,000円前後、27インチディスプレイ「ROG Strix XG27ACMEG-G Hatsune Miku Edition」が54,000円前後。

トリプルファンの簡易水冷「ROG RYUO IV 360 ARGB Hatsune Miku Edition」

80 PLUS Platinum電源「ROG Thor 1200W Platinum III Hatsune Miku Edition」

E-ATX対応ミドルタワーケース「ROG Strix Helios II Hatsune Miku Edition」

27インチディスプレイ「ROG Strix XG27ACMEG-G Hatsune Miku Edition」

外付けSSDケース「ROG Strix Arion Hatsune Miku Edition」(10,000円前後)も

高コスパのRyzen向けB650E搭載マザー

GIGABYTEの「B650E Eagle WIFI6E」は、21,000円前後というお手頃価格のAMD B650Eチップセット搭載マザーボードだ。8+2+2フェーズ電源を搭載し、大型ヒートシンクも装備。基板上にはM.2スロットが3つ用意されており、コスパやバランスが良さそうだ。ネットワークは、Realtek 2.5GbEとMediaTek Wi-Fi 6Eを備える。

GIGABYTEの「B650E Eagle WIFI6E」。M.2スロットが3つ並ぶレイアウトが特徴的

バックパネルには、DisplayPort、HDMI、2.5GbE、USB3.2タイプCなどを備える

be quiet!から静音で安価な簡易水冷

be quiet!の「Pure Loop 3」は、6極3相モーターのポンプを採用し、静音性と冷却性に優れるオールインワン水冷CPUクーラー。ファンはデイジーチェーン接続に対応し、配線をすっきりできる。クーラントのリフィルも可能だ。価格は、24cm版が13,000円前後、28cm版が15,000円前後、36cm版が16,000円前後。

be quiet!の「Pure Loop 3」。通常モデルは「Pure Wings 3」ファンを搭載する

ARGBモデルの「Pure Loop 3 LX」。こちらの付属ファンは「Light Wings LX」だ

また、ARGBファンのモデル「Pure Loop 3 LX」もラインナップ。水冷ブロックには、10枚のライティングフィルムが付属しており、好きなデザインを選ぶことができる。こちらは24cm版が15,000円前後、36cm版が19,000円前後だ。

be quiet!初のキーボードがデビュー!

be quiet!というとクーラーやPCケースのイメージが強いが、同社初となるキーボード製品が2モデル登場した。同社らしく静音性の高さを謳った製品で、キースイッチはリニアタイプとタクタイルタイプの2種類を用意。ホットスワップに対応しており、好きなスイッチに交換も可能だ。

be quiet!の「Dark Mount」。テンキーの上には8つのディスプレイキーもある

こちらは「Light Mount」。左端に3Dメディアホイールとマクロキーを搭載する

上位モデルの「Dark Mount」は、テンキーとメディアドックが着脱式という、カスタマイズ性の高い製品。どちらもキーボードの左側/右側に配置することが可能で、使いやすい方を選ぶことができる。下位モデルは「Light Mount」で、こちらもARGBライティングを搭載する。パソコン工房での価格は、それぞれ37,980円と23,980円。

FILCOからは初のレバーレスコントローラ

FILCOより、同社初というレバーレスコントローラ「GranPro Itadaki」が登場、発売が開始された。Gateron Low Profile 3.0 赤軸スイッチを採用した18個のボタンを搭載。本体はA4サイズで重量は840gに抑えられており、持ち運びに便利だ。側面には8種類のイルミネーション機能も用意されている。価格は20,000円前後。