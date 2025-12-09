サムスン電子ジャパンは12月9日、直販サイト「Samsungオンラインショップ」において、対象のGalaxyタブレット・ウェアラブル製品が最大20％オフで購入できる「Samsungオンラインショップ Holidayキャンペーン」を開始した。直営店舗でも同じくキャンペーンを展開する。開催期間は2025年12月9日 10:00～2026年1月6日 9:59まで。

今回のキャンペーンでは、Galaxy AI機能を搭載した最新AIタブレット「Galaxy Tab S11シリーズ」や、健康・睡眠コーチング機能を備えたAIスマートウォッチ「Galaxy Watch8」「Galaxy Watch8 Classic」「Galaxy Watch Ultra（2025）」などが最大20％オフで購入できる。

割引対象製品

Galaxy Tab S11 Ultraの割引適用例

Galaxy Tab S10 Liteの割引適用例

Galaxy Watch Ultra（2025）の割引適用例

Galaxy Watch8の割引適用例

また、対象スマートフォン製品の購入者には、通常の「Samsungリワードポイント」に加え、追加ポイントが付与される。

対象製品と付与されるリワードポイント

Galaxy Harajuku（東京・原宿）およびGalaxy Studio Osaka（大阪・なんば）といった直営店舗でも、同様の「Holidayキャンペーン」を実施。対象ウェアラブル製品が最大20％オフとなるほか、対象スマートフォン購入者には「45W Power Adapter」と選べる純正アクセサリーがプレゼントされる。