楽天モバイルは11月20日、サムスン電子の「Galaxy A」シリーズ製品「Samsung Galaxy A25 5G」の取り扱いを開始した。楽天モバイルショップ価格は22,001円。

Samsung Galaxy A25 5G

「Samsung Galaxy A25 5G」は約6.7インチの大画面液晶（HD+解像度：1,600×720）を搭載した5Gスマートフォン。アウトカメラは5,000万画素のメインカメラと200万画素のマクロカメラを備えたデュアル構成で、5,000mAhの大容量バッテリーを内蔵する。

スマートフォンを紛失した場合や、本機を持たせている家族と連絡が取れない場合などに、スマートフォンの位置情報をすぐに確認できる「端末リモート追跡」機能も特徴。本体は防水（IPX5・IPX8）・防塵（IP6X）をサポートし、指紋・顔による生体認証、おサイフケータイなどにも対応する。

楽天モバイル公式サイトでは11月20日午前9時から、楽天モバイルショップでは11月27日から取り扱う。価格は一括払い時で22,001円、23回払い時で916円/月、48回払い時で458円/月（初回475円）。

楽天モバイルへ他社から電話番号乗り換えでセット申し込みした場合は「【Android対象製品限定】特価キャンペーン」が適用され、22,000円割り引いた1円でGalaxy A25 5Gを購入できる。