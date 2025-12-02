韓国サムスン電子は12月2日、3つ折り構造の折りたたみスマホ「Galaxy Z TriFold」を発表した。本体を開くと10インチ相当の大画面で使え、持ち運び時は一般的なスマホに近いサイズになるのが特徴。

韓国での価格は359万400ウォン（約381,000円）で、韓国では12月12日から販売する。その後中国、台湾、シンガポール、UAE、米国でも順次販売するが、日本での販売は未定。

Galaxyシリーズで初めての3つ折り構造とした折りたたみスマホ「Galaxy Z TriFold」が登場した

Galaxy Z TriFoldは、シリーズで初めて3つ折り構造とした折りたたみスマホ。サムスンが10年にわたり蓄積してきた折りたたみ技術を結集して開発したとしている。

ヒンジ部やパネルなどに10年間のノウハウが詰め込まれているという

折りたたんだ状態では厚さ12.9mmのスマートフォンとして使え、2段階で展開すると10インチ（2160×1584ピクセル）の大型ディスプレイが現れる。スマホ3台分に相当する作業領域を1画面に表示できるほか、最大3つのアプリを並べて同時に使うことも可能。ヒンジと画面構造を改良し、折りたたみスマホで問題になりがちな折り目を目立たなくした。

3つの異なるアプリを同時に使うことも可能

メイン画面・カバー画面ともに最大120Hz駆動の「Dynamic AMOLED 2X」ディスプレイを採用し、カバー画面は最大2600ニト、メイン画面は最大1600ニトの高輝度に対応。 屋外で視認性を高める「Vision Booster」機能も備える。

最薄部は3.9mmという薄さに仕上げた。ヒンジ部分にはチタン製のパーツを、フレームには高強度のアルミニウム合金を採用し、薄型化と強度の両立を図った。防水性能はIP48相当で、水しぶきや一時的な水没に耐えられる。

プロセッサはSnapdragon 8 Elite Mobile Platform for Galaxy。カメラは2億画素のメインカメラを含む3眼。バッテリー容量は5,600mAh。

本体サイズは、展開時が159.2×214.1×3.9mm（最薄部）、折りたたみ時が159.2×75.0×12.9mm。重さは309g。