サムスン電子ジャパンは11月13日、折りたたみスマートフォン「Galaxy Z Fold7」の追加カラーとして「ジェットブラック」と「シルバーシャドウ」を発表した。同日よりソフトバンクオンラインショップで販売を開始する。

ジェットブラック

シルバーシャドウ

Galaxy Z Fold7は2025年8月に国内で発売された横折りタイプのスマートフォンで、日本国内で発売されている同タイプの端末として「最薄・最軽量」をうたっている（2025年7月1日時点、サムスン調べ）。新色の2色はソフトバンクオンラインショップ限定で提供され、端末代金は総額266,400円。

ジェットブラック

シルバーシャドウ

なお、新色モデルも現在実施中の「PayPayポイントがもらえるキャンペーン」の対象となる。同キャンペーンでは専用URLから抽選に参加し、抽選後に対象製品を購入・応募することで、1等50,000円相当、2等30,000円相当、3等12,000円相当のPayPayポイントが進呈される。詳細はキャンペーンサイトを参照のこと。

キャンペーン バナー

Galaxy Z Fold7のサイズは、閉じた状態で約W73×D8.9×H158mm、開いた状態で約W143×D4.2×H158mm。重さは約215g。ディスプレイはメインが約8.0インチ、カバーが約6.5インチ。CPUはSnapdragon 8 Elite for Galaxy、メモリは12GB、内蔵ストレージは256GBを備える。

カメラは、背面が約2億画素の広角、約1,200万画素の超広角、約1,000万画素の望遠の構成。前面のカバー側に約1,000万画素、メイン画面側にも約1,000万画素のカメラを搭載する。バッテリー容量は4,400mAhで、防水・防塵性能はIPX8／IP4X。指紋認証・顔認証、ワイヤレス充電、おサイフケータイに対応し、OSはAndroid 16を採用している。