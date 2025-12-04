楽天モバイルは12月4日、ZTEが製造する6.7インチ画面の5Gスマートフォン「nubia S2R」を販売開始した。楽天モバイル公式サイトや同公式楽天市場店、楽天モバイルショップで取り扱い、価格は19,800円。国内キャリアにおけるnubia S2Rの取り扱いは同社のみ。

nubia S2R

「nubia S2R」は120Hzリフレッシュレートの6.7インチ画面（2,400×1,080ドット）を搭載した5Gスマートフォン。画面占有率が92％と高くベゼルが細いため、コンテンツに没入しやすいとする。本体はIP6X／IPX5・IPX8・IPX9という高い防塵防水性能を備え、過酷な環境下でも安定した性能を維持するという。

カメラはアウト側が約5,000万画素、フロント側が約800万画素。プロセッサはUNISOC T8100、メモリは4GB、ストレージは64GB。本体サイズはH167×W77×D7.98mmで、重さは約187g。バッテリー容量は5,100mAh。生体認証は顔認証、指紋認証に対応する。

楽天モバイルでの販売価格は一括19,800円で、24回払いが825円／月、48回払いが412円／月（初回436円）。

他社から電話番号そのままの乗り換え（MNP）で「Rakuten最強プラン」または「Rakuten最強U-NEXT」とnubia S2Rをセットで申し込むと、キャンペーンの割引が適用され、製品価格から19,799円を値引きした1円での購入が可能。