楽天モバイルは12月3日、契約者を対象とした「楽天モバイル最強感謝祭」を開始した。日頃の感謝を込めた企画で、楽天グループサービスをお得に利用できる総額2億円分相当の豪華特典を進呈する。実施期間は12月26日 9:59まで。

楽天モバイル最強感謝祭

「楽天市場」では最大50％オフクーポン、「Rakuten スーパーDEAL」では対象商品の購入で最大50％ポイントバックなど、幅広いサービスで利用できる特典を用意。「楽天ビューティ」や「楽天全国スーパー」では、地域のサロンやネットスーパーで使えるクーポンやポイント特典を進呈する。

「Rakuten Link」アプリでは、毎日2万名に楽天ポイントや人気家電などが当たる「スペシャルオファーガチャ」を実施する。

また、「楽天トラベル」では12月4日 20:00より「楽天トラベル スーパーSALE」を開催。楽天モバイル契約者と「楽天トラベルボーナスプログラム」レベル1以上のユーザーは、セールプランとクーポンの組み合わせで毎日最大20％オフで国内宿泊施設を予約できる。

なお、「Rakuten Link」アプリのホームタブがリニューアルされ、見やすさ・使いやすさが向上。楽天グループサービスへよりスムーズにアクセスできるようになった。キャンペーン期間中は、ホームタブでお得な情報を随時配信する。