楽天モバイルと楽天損害保険は、65歳以上を対象にした料金プラン「最強シニアプログラム」のオプションパック「15分かけ放題＆安心パック」加入者に、「オレオレ詐欺対策保険」の提供を開始した。振り込め詐欺の被害に遭った場合、裁判費用や自宅鍵交換費用などの費用を最大60万円保証する。追加料金は不要。

最強シニアプログラムの「15分かけ放題&安心パック」(実質月額1,100円)は、15分かけ放題や店頭操作サポート、セキュリティ対策をまとめて提供するオプションのパッケージ。今回、15分かけ放題&安心パックにオレオレ詐欺対策保険を追加する。追加料金は不要。

オレオレ詐欺対策保険は、加入者が振り込め詐欺の被害に遭った際、裁判費用や弁護士費用などの損害賠償請求関連費用を最大50万円、自宅の鍵交換や固定電話機の交換、センサーライト設置などの再発防止等費用を最大10万円、合計最大60万円まで補償する。ただし、実際に振り込んでしまった金銭そのものを補償するわけではなく、被害後に発生する諸費用をサポートする内容となる。

対象となる詐欺は、金融庁のガイドラインで定められた「振り込め詐欺」で、オレオレ詐欺、架空料金請求詐欺、還付金等詐欺、融資保証金詐欺などが対象。補償範囲は加入者本人の被害に限られるが、楽天モバイル回線以外の電話番号で詐欺被害に遭った場合も補償対象となる。