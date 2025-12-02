ワイモバイルは12月2日、折りたたみスマートフォンの新製品「nubia Fold」を発表した。横開き式の折りたたみスマホで、約8インチの大画面ディスプレイを搭載しながら厚さを11.1mmに抑えた。Snapdragon 8 Eliteと12GBのRAMを搭載するなどハイスペックに仕上げながら、比較的手の届きやすい価格設定にした。

販売価格は178,560円だが、新規またはのりかえで指定プランに加入すると156,960円で購入できる。発売は12月4日。

nubia Foldは、ワイモバイルでは初めてのFoldタイプの折りたたみスマートフォン。折りたたみ時の厚さは約11.1mmと薄型設計とした。本体を開くと約8インチのメインディスプレイが現れ、閉じた状態でも外側のカバーディスプレーが使えるデュアルディスプレイ構造を採用する。メインディスプレイは、画面を分割して複数のアプリを同時に使えるマルチタスク機能にも対応する。

処理性能の高いSnapdragon 8 Eliteと12GBのRAMを搭載し、パフォーマンスを高めた。6,560mAhの大容量バッテリーは55W急速充電に対応する。カメラはトリプルカメラ。AI活用機能は通話アシスト、通話翻訳、同時通訳、ライティングなどを備える。

本体サイズは開いた状態で約144×160×5.4mm、閉じた状態で約73×160×11.1mm、重さは約249g。

端末返却プログラム「新トクするサポート(A)」を利用すると、25カ月目に端末を返却すれば実質負担額を67,680円まで抑えられる。