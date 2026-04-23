写真や動画をWi-FiとBluetoothを使用して共有できる「AirDrop」、とても便利ですよね。これまでAirDropで写真などを共有できるのはApple製品（iPhone／iPad／Mac）同士に限られていましたが、Androidの一部の機種で「Quick Share」機能を使ってAirDropへファイルを共有できるものが出てきました。

この記事を執筆している時点での対応機種は、Google Pixel 9aを除くGoogle Pixel 9／10シリーズ、Google Pixel 10a。また、Galaxy S26シリーズやOPPO Find X9も対応しており、順次拡大中とのことです。

ここでは、AirDrop／Quick Shareを介してiPhoneからAndroidに画像を送信する方法、そして反対にAndroidからiPhoneに画像を送信する方法を説明します。端末としてはiPhone 16（iOS 26.4.1）、Google Pixel 10a（Android 16）を用意しました。どちらも最新のOSにアップデートし、念のため再起動してから行いましょう。

事前に共有先を変更する

AirDrop／Quick Shareでファイル転送を行う前に、双方のスマホで共有相手の設定を行い、すべての人／ユーザーと共有するようにしておく必要があります。この設定が有効なのは10分間に限定されているため、送受信するたびごとにお互いのスマホの設定を確認することになるでしょう。

また、画面がスリープ状態になっていると共有相手として認識されないので、受け入れ側も画面が表示されている状態にしておき、Wi-FiとBluetoothがオンになっていることも確認しましょう。

  • 共有相手の設定1

    iPhoneの場合、画面の右上隅から下にスワイプしてコントロールセンターを開き、AirDropのアイコンを長押しします

  • 共有相手の設定2

    共有先を「すべての人（10分間のみ）」に設定します

  • 共有相手の設定3

    Androidの場合、画面上部から下にスワイプしてクイック設定を開き、「Quick Share」をタップします

  • 共有相手の設定4

    右上のメニューボタンをタップし、「設定」を開きます

  • 共有相手の設定5

    「共有を許可するユーザー」を「すべてのユーザーに対し10分間」に設定します

iPhoneからAndroidへ、AirDrop／Quick Shareで画像を送信する

共有設定ができたら、画像を送信してみましょう。iPhoneから画像を共有する手順は、AirDropでAppleデバイスに画像を共有する場合と基本的にかわりません。

  • iPhoneからAndroidに画像を共有1

    iPhoneで「写真」から共有したい画像を開き、共有ボタンをタップします

  • iPhoneからAndroidに画像を共有2

    「AirDrop」をタップします

  • iPhoneからAndroidに画像を共有3

    共有先にPixel 10aが表示されるのでタップすると送信されます

  • iPhoneからAndroidに画像を共有4

    Pixel 10aにQuick Shareが送られてきたという通知が来るので「承認する」をタップします

  • iPhoneからAndroidに画像を共有5

    iPhoneのAirDropからQuick Shareで画像を受信できました。「開く」を押すと、Googleフォトに保存されています

AndroidからiPhoneへ、Quick Share／AirDropで画像を送信する

こんどはAndroidからiPhoneへ画像を共有してみましょう。

  • AndroidからiPhoneに画像を共有1

    Androidの「Googleフォト」で共有したい画像を開き、共有ボタンをタップします

  • AndroidからiPhoneに画像を共有2

    「共有」をタップします

  • AndroidからiPhoneに画像を共有3

    「Quick Share」をタップします

  • AndroidからiPhoneに画像を共有4

    共有先にiPhone 16が表示されます。これをタップすると送信スタート

  • AndroidからiPhoneに画像を共有5

    iPhone 16に「AirDropが送られてきた」という通知が来るので、「受け入れる」をタップします

  • AndroidからiPhoneに画像を共有6

    AndroidのQuick ShareからAirDropで画像を受信できました。受信した画像は「写真」に保存されています

鈴木朋子

著者 : 鈴木朋子

すずきともこ

ITジャーナリスト・スマホ安全アドバイザー。スマホやSNSなど、身近なITサービス全般に関する記事を執筆。なかでもSNSに関しては、コンシューマーからビジネスまで広く取材を行い、最新トレンドを知るジャーナリストとして定評がある。また、安全なIT活用をサポートするスマホ安全アドバイザーとして記事執筆や講演も行う。著書は『親が知らない子どものスマホ』（日経BP）、『親子で学ぶ スマホとネットを安心に使う本』（技術評論社）、『インターネットサバイバル 全3巻』（日本図書センター）など。

この著者の記事一覧はこちら