Apple Musicで、BTSの代表的なアルバム『The Most Beautiful Moment in Life』三部作と『LOVE YOURSELF』シリーズが、ドルビーアトモス対応の空間オーディオで楽しめるようになりました。Apple Music登録ユーザーなら、追加料金不要で楽しめます。

『The Most Beautiful Moment in Life』三部作（2015～2016年）は、BTSが国際的に注目されるきっかけとなった作品群として知られています。『LOVE YOURSELF』シリーズ（2017年）は、BTSの世界的な影響力を確固たるものにした作品です。

空間オーディオ版のミックスを手がけたのは、HYBE Studioのエンジニアであるヤン・ガ氏。ドルビーアトモスミックスは、原曲のステレオイメージとバランスを可能な限り維持しつつ、音の空間的広がりを繊細に補完するのが特徴だと認識。今回の空間オーディオ版ミックスでは、リードボーカルへのフォーカスを増強しつつ、バックボーカルやアドリブボーカルのディテールをより鮮明に表現することで、各ボーカルレイヤーの区別性を高めたとしています。

AirPods Proなどを持っていれば、空間オーディオで楽しめる

Apple Musicの空間オーディオは、AirPods ProやAirPods 3以降のモデルなどが対応します。これらのアルバムを何度も聴いたBTSファンも、空間オーディオ版は新しい感覚で楽しめるでしょう。