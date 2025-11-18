VAIOは11月18日、販売中のノートPC「VAIO F16」「VAIO F14」の新デザインモデルとして、ディズニー版権を採用した製品を公式ストア限定で発売した。ちなみに、11月18日はミッキーマウスの誕生日でもある。

ノートPC「VAIO F16 / F14」にディスニーモデル新登場！ 公式ストア限定販売

仕様を厳選して価格を抑えた定番PC「VAIO F16」「VAIO F14」にディズニーデザインモデルを追加して発売するという内容。「ミッキーマウス」「くまのプーさん」「ベイマックス」の3種類をラインナップしており、ネイビーブルー、サテンゴールド、サテンシルバーの3色から選べる本体色と自由に組み合わせることが可能。オリジナルデザインの天板レーザー刻印に加え、限定デスクトップ壁紙、パッケージにも専用デザインをあしらっている。