VAIO、3年以内に満充電容量が80%を下回ると無償交換できる「VAIOバッテリー保証サービス」

VAIOは11月20日、対象機種におけるバッテリー交換保証サービス「VAIOバッテリー保証サービス」の提供を発表した。2025/12/1～2026/3/31の期間中にだけ展開される限定サービスで、利用するには製品をノジマ店舗で購入する必要がある。
ノートPC内蔵のバッテリーは数年で満充電容量が減少し、使用感に影響する場合があるという。そこでVAIOでは、期間中ノジマ店舗で購入した対象機種（VAIO SX14-R、VAIO F14、VAIO F16）において、3年以内にバッテリーの満充電容量が 80％以下になった場合にバッテリーを無償で交換するサービスを提供する。購入時の追加負担はないが、サービスの利用時に購入日と場所を確認できるものを持参する必要がある。なお、バッテリーの満充電容量はプリインストールされている「VAIOの設定」から確認可能だ。詳細はQAサイトまで。
日本初*となる『VAIOバッテリー保証サービス』を— VAIO【公式】 (@PressVaio) November 20, 2025
期間限定で開始します📢
*日本で販売されている法人及び個人向けノートPCのメーカ標準保証(本体に無償で付帯する保証)により、1年を超える使用に対するバッテリ経年劣化を保証していることにおいて。2025年11月時点、ステラアソシエ調べ。