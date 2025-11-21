マウスコンピューターは、本日11月21日より、全国のマウスコンピューターダイレクトショップならびにG-Tune：Garageにて、店舗限定セールとして「冬のボーナスSALE」を開始したと発表した。期間限定で、12月31日の各店閉店時間まで開催する。
ダイレクトショップの店舗限定でPC製品を特価販売する。なお、セール対象製品は各店で数量限定となっており、期間内でも売り切れとなる場合があるので注意。詳細は、こちらのリンク先の同社セール特設ページで確認いただきたい。
以下、セール対象製品の一部を紹介しておく。
モデル名「mouse A4-A5U01SR-B/EX」
※MIL-STD-810H規格対応の堅牢性で安心モバイル、使いやすい14型ノートPC OS：Windows 11 Home 64ビット
CPU：AMD Ryzen 5 7430U プロセッサ
GPU：AMD Radeon グラフィックス
メモリ：16GB
SSD：NVMe 500GB SSD
店頭価格：89,800円（税込）
モデル名「NEXTGEAR JG-A5G60/EX」
※冷却性能も優れるRGBファン×6基内蔵の新デザイン、「Minecraft: Java & Bedrock Edition for PC」付属のゲーミングPC
OS：Windows 11 Home 64ビット
CPU：AMD Ryzen 5 7500F プロセッサ
GPU：GeForce RTX 5060 (8GB)
メモリ：32GB (DDR5-5200)
SSD：NVMe Gen4 1TB SSD
店頭価格：174,900円(税込)