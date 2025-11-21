マウスコンピューターは、本日11月21日より、全国のマウスコンピューターダイレクトショップならびにG-Tune：Garageにて、店舗限定セールとして「冬のボーナスSALE」を開始したと発表した。期間限定で、12月31日の各店閉店時間まで開催する。

マウスコンピューターが店舗限定特価のボーナスセール

ダイレクトショップの店舗限定でPC製品を特価販売する。なお、セール対象製品は各店で数量限定となっており、期間内でも売り切れとなる場合があるので注意。詳細は、こちらのリンク先の同社セール特設ページで確認いただきたい。

以下、セール対象製品の一部を紹介しておく。

モデル名「mouse A4-A5U01SR-B/EX」

※MIL-STD-810H規格対応の堅牢性で安心モバイル、使いやすい14型ノートPC OS：Windows 11 Home 64ビット

CPU：AMD Ryzen 5 7430U プロセッサ

GPU：AMD Radeon グラフィックス

メモリ：16GB

SSD：NVMe 500GB SSD

店頭価格：89,800円（税込）

モデル名「NEXTGEAR JG-A5G60/EX」

※冷却性能も優れるRGBファン×6基内蔵の新デザイン、「Minecraft: Java & Bedrock Edition for PC」付属のゲーミングPC

OS：Windows 11 Home 64ビット

CPU：AMD Ryzen 5 7500F プロセッサ

GPU：GeForce RTX 5060 (8GB)

メモリ：32GB (DDR5-5200)

SSD：NVMe Gen4 1TB SSD

店頭価格：174,900円(税込)