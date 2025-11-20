マウスコンピューターは11月20日、AMDが主催する「Advancing AI 2025 Japan」に出展すると発表した。展示スペースでは、AMD Ryzen AIプロセッサを搭載した高性能ノートPCやAI活用を想定した次世代PCを紹介する。

「Advancing AI 2025 Japan」概要

展示製品の例として、Ryzen AI 7を搭載した15.3型ノートPC「mouse B5-A7A01SR-A」は、画像編集などのクリエイティブ用途にも適したCopilot+ PC。構成はWindows 11 Home、AMD Radeon 860Mグラフィックス、16GBメモリ、500GB（NVMe Gen4×4）M.2 SSDストレージ、sRGB 100％・120Hz対応１5.3型パネルなど。

mouse B5-A7A01SR-A

またクリエイター向けの「DAIV Z4-A9A01SR-B」は、AMD Ryzen AI 9 365プロセッサを採用した14型のCopilot+ PC。構成はWindows 11 Home、AMD Radeon 880Mグラフィックス、32GBメモリ1TB（NVMe Gen4×4）M.2 SSDストレージ、sRGB 100％・60Hz対応14型パネルなど。

DAIV Z4-A9A01SR-B

出展概要