マウスコンピューターは10月15日、ゲーミングパソコンブランド「G TUNE」のミニタワー型デスクトップパソコン「G TUNE DGシリーズ」に、新色ホワイトカラーを追加。これにより、同シリーズはブラックとホワイトの2色展開となる。価格は179,800円から。

「G TUNE DGシリーズ」にホワイトカラーモデルが登場

G TUNE DGシリーズは、2025年7月に筐体デザインを刷新し、ブラックカラーモデルの販売を開始していた。今回のホワイトカラー追加により、ユーザーの好みに応じた選択肢が広がることになる。

新モデルのミニタワー型ケースは、フロントパネル中央にG TUNEのロゴを配置。フロントパネル周囲にはブランドカラーである「レッド」のLEDライティングを施した。全モデルでガラスサイドパネルを標準装備し、BTOカスタマイズでレッドのLEDケースファンを搭載することも可能だ。

LEDケースファンを搭載できる

背面および上部には熱を効率的に排出するエアフロー設計を採用。高性能なパーツの搭載を可能にし、最新のゲームタイトルや高解像度グラフィックス設定にも対応する。

使い勝手にも配慮し、周辺機器を接続するコネクタ類は本体上部に配置。ホコリの侵入を防ぐスライド式カバーを採用している。さらに、ケース天面にはデバイス類を置けるトレーを設置し、側面には開閉式のヘッドホンホルダーも装備した。

ホワイトカラーで展開される主な構成は以下の通り。ラインナップ一覧はこちらから参照のこと。

G TUNE DG-I7G70(ホワイト)

OS：Windows 11 Home 64ビット

CPU：インテル Core i7プロセッサー 14700F

グラフィックス：NVIDIA GeForce RTX 5070

メモリ：32GB

M.2 SSD：2TB(NVMe Gen4×4)

WEB販売価格：299,800円

G TUNE DG-A7G7T(ホワイト)