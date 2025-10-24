マウスコンピューターは10月24日、同社の秋葉原ダイレクトショップの店内に、NEXTGEARのミニタワーデスクトップパソコンと、iiyamaの液晶ディスプレイ、オプションなどを含めた自宅でのゲーミング環境をご提案するゲーミングブースの設置を開始したと発表した。

今回のゲーミングブースで使用している機材は、NEXTGEARの新型ミニタワーデスクトップパソコン「NEXTGEAR JG-A7G6T」ホワイトモデルを中心に、ホワイトカラーで統一した液晶ディスプレイ「iiyama G-MASTER GB2470HSU-W6」、ゲーミングマウス「Logicool G304rWH」、ゲーミングキーボード「G515-WL-LNWH」、ヘッドセット「Logicool G435WH」をセットにしたもの。これは「NEXTGEAR JG-A7G6T（ホワイト5点セット）」として販売も行っている。

NEXTGEAR JG-A7G6T（ホワイト5点セット）の価格は税込214,800円～で、BTOカスタマイズにも対応している。製品の詳細は、こちらのリンク先の同社販売ページで確認いただきたい。

ゲーミングブースでは、このセットモデルを、ゲーミングチェアやデスク、まわりの小物類とともに設置することで、自宅へのゲーミング環境の導入を具体的にイメージしやすい状態で展示している。