BTOパソコンのサイコムは、11月19日（水）から3日間にわたり幕張メッセで開催される「Inter BEE 2025」に出展。プロ向けの映像編集やワークステーションモデル「Leptonシリーズ」の最新機種を中心に様々なデモンストレーションを通じた展示を行うと発表した。Inter BEEは、音と映像と通信のプロフェッショナル展として、国内最大のメディア総合イベント。

展示機種の目玉は、11月21日に発売予定のワークステーション新モデル「Lepton Hydro Extreme WSX870A」。Lepton Hydroシリーズの上位モデルに位置付けられ、AI開発やデジタルクリエイティブに最適なデュアル水冷モデル。同社オリジナル水冷仕様のVGA「Hydro LC Graphics Plus GeForce RTX5090 32GB」を搭載しており、従来世代モデルとの8.3K to 4Kエンコードの速度比較デモンストレーションなどを実施する予定だ。

ほかにも、Lepton Hydro Extreme WSX870Aの放送機器向けラックマウントモデル、「Lepton Hydro Extreme WSX870A RM Edition」の出展ならびにリアルタイムグラフィックスデモンストレーションや、先月発売したばかりのコンパクト(14.9Lの省スペース)ワークステーションの最新機種「Lepton Mini B850A」による3Dモデリング・リアルタイムレンダーのデモンストレーションも実施する予定。

今回のInter BEEの開催概要は以下の通り。

Inter BEE 2025

URL：https://www.inter-bee.com/ja/

会期：2025年11月19日（水）～2025年11月21日（金）

会場：幕張メッセ

入場：無料（全来場者登録入場制）

主催：一般社団法人 電子情報技術産業協会

サイコムブースの詳細：https://www.inter-bee.com/ja/forvisitors/exhibitor_info/detail/detail.html?id=1665