KDDIと沖縄セルラー電話は、2026年1月以降、auとUQ mobileのショップスタッフのユニフォームをリニューアルすると発表した。

新しいユニフォームの着用イメージ

新しいユニフォームは、KDDIのコーポレートカラーであるブルーをイメージしたネイビーを基調色としながら、健康的な印象を与えるイエローなどをアクセントカラーに取り入れた。

デザイン面では、ワンピース風にも着こなせるプリント柄のセットアップなど新アイテムを導入し、スタッフ一人ひとりの個性や多様なコーディネートを楽しめるよう工夫されている。

今回のリニューアルでは、ショップスタッフの声を重視し、アンケートや1カ月間の着用テストを通じて現場の意見を反映している。新たに女性用ポロシャツやイエローの長袖シャツ、利便性を高めた2WAYポーチを導入したほか、着心地の良いストレッチ素材を採用。加えて多様な体型に対応する豊富なサイズ展開とした。

多様性や個性の尊重の観点から、性別を問わずユニフォームを選択可能に。また、スタッフが生き生きと働ける環境づくりの一環として、髪色やネイルなどの身だしなみルールも緩和。2021年のユニフォーム更新時にスニーカー着用も採用している。

対象となるのは、au Style、auショップ、UQスポットに勤務するスタッフ。ユニフォームの製作はユニメイトが、運用管理は都ユニリースが協力する。なお、沖縄セルラーにおける新ユニフォームの導入は2025年2月以降を予定している。