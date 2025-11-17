KDDI／沖縄セルラーは11月21日より、UQ mobileの「トクトクプラン2」が1年間おトクになる「UQ親子応援割」、同じく「コミコミプランバリュー」が1年間おトクになる「UQ サンキュー応援割」の提供を開始する。新規加入者だけでなく既加入者も、条件を満たせば割引が適用される。

UQ親子応援割／UQ サンキュー応援割

UQ親子応援割

「UQ親子応援割」は、18歳以下の利用者とその家族を対象に、月額4,048円の「とくとくプラン2」の基本料金を、加入翌月から1年間は1,650円引きにするというもの。au光などのインターネットサービスもしくは「auでんき」とセット利用することで割引となる「自宅セット割」（－1,100円）と、「au PAY カードお支払い割」（－220円）をあわせて適用すると、月額料金は1,078円となる。

なお、1年間の「UQ親子応援割」適用期間中は、月間データ利用料が5GB以下の場合の1,100円引きは適用されない。したがって割引適用時の料金は、データ利用量30GBまでで一定で以下のようになる。

トクトクプラン2 月額基本料金 4,048円 UQ親子応援割（適用から1年間） －1,650円 au PAYカードお支払い割 －220円 au 自宅セット割 －1,100円 上記割引適用後の月額料金 1,078円

適用条件は、11月21日からの受付期間（受付終了時期は未定）に新たに「トクトクプラン2」に加入し、契約者または利用者の年齢が申し込み時点で5歳以上18歳以下であること。この条件を満たす契約者／利用者と同一の家族セット割グループに加入している家族も対象となる。

UQ サンキュー応援割

「UQ サンキュー応援割」は、39歳以下の利用者を対象に、35GBの月間データ容量、1回10分以内の国内通話がかけ放題、ローソンでの買い物などがおトクになる「Pontaパス」がセットになった「コミコミプランバリュー」（3,828円）の月額料金を、加入翌月から1年間は550円引きし、3,278円にするというもの。

適用条件は、11月21日からの受付期間（受付終了時期は未定）に新たに「コミコミプランバリュー」に加入し、契約者または利用者の年齢が申し込み時点で5歳以上39歳以下であること。

UQ mobile紹介キャンペーン

さらに、同じく11月21日より、UQ mobileを家族や友人に紹介し、被紹介者がコミコミプランバリュー／トクトクプラン2／3Gからのりかえプランのいずれかに加入すると、紹介者に1回線あたり2,500円分×最大6回線分で合計最大15,000円分のau PAYギフトカードをプレゼントする「UQ mobile紹介キャンペーン」を実施する。

UQ mobile紹介キャンペーン

紹介者は11月21日から2026年1月31日までのエントリー期間中に専用サイトからエントリーする必要がある。被紹介者がプランに加入する場合、新規契約／機種変更／プラン変更／MNP／番号移行のいずれの契約形態でもかまわない。対象となる申し込み期間は11月21日から12月31日まで。

特典のauギフトカードは、2026年3月中旬以降に、エントリー時に入力した電話番号あてにSMSでコードが送付される。