LINEヤフーは11月17日、11月22日の「いい夫婦の日」に合わせ、夫婦ならではのLINEのやり取りを募集するSNSキャンペーン「#うちの夫婦LINE」を開催すると発表した。投稿者の中から抽選で10名に「LINEギフト」の商品をプレゼントする。募集期間は11月17日～11月22日 23:59まで。

キャンペーンでは、LINEのX公式アカウント（@LINEjp_official）をフォローの上、夫婦ならではのLINEのトーク画面にハッシュタグ「#うちの夫婦LINE」を付けて該当投稿を引用リポストすることで参加できる。

賞品は「LINEギフト」の「DEAN & DELUCA カタログギフトとトートバッグのセット」の引換券URLで、当選者には11月25日中にLINEのX公式アカウントよりDMで連絡される。

このキャンペーンの実施にあたり、LINEヤフーは日本全国の20代から50代の既婚男女を対象に「夫婦間のコミュニケーションに関する調査」を実施した。

夫婦間のコミュニケーションでのLINE使用については94％が使用すると回答。最もよく使うコミュニケーションツールとしても、1位が「LINE」（84％）、次いで「電話」（10％）という結果になった。夫婦間でのLINEのやり取りの頻度は「毎日」が半数以上、1日あたりのメッセージ数では「1-5通」が約6割を占めている。

調査によると、約4人に1人が「夫婦間でのLINEには2人ならではの“お決まりのやり取り”がある」と回答。さらに「夫婦間でのLINEでのやり取りと、友人などその他の方とのやり取りでは、口調や内容に違いがある」と回答した人は約7割にのぼり、夫婦間ならではのLINEでのコミュニケーションの特徴があることがわかった。

具体的には「2人だけのギャグを話す」「語尾に決まった言葉をつける」「いつも同じスタンプを送る」など、夫婦ごとにさまざまなコミュニケーションがあることがうかがえる。

具体的なやり取りの内容としては、「日常の報告」「買い物や家事などの頼みごと」「家族に関する話題」が上位となった。

友人などその他の方とのやり取りとの具体的な違いは、「より親しみやすい口調になる」が最も高く、次いで「必要なことのみを簡潔にやり取りする」が高くなっている。

なお、キャンペーンに参加して投稿する際はトーク相手の同意を得た上で参加し、本人およびトーク相手のアイコンや名前など、個人を特定できる情報は削除（モザイク処理、LINEの機能でスクショを撮る等）の上で投稿する必要がある。