Amazonは、毎年恒例の大型セール「Amazon ブラックフライデー」を11月24日0時から開始する。セール終了日は12月1日23時59分で、8日間の開催だ。11月21日からは先行セールもスタートする。セール対象商品は約300万点。

発表イベントでは、アマゾンジャパン合同会社 バイスプレジデント プライム・マーケティング事業統括本部長の鈴木浩司氏、タレントの辻希美さん、YouTuberのたこまるさんが登壇。Amazon ブラックフライデーで欲しい商品などを語った

2025年のAmazon ブラックフライデーは11月24日（月）0時から12月1日（月）23時59分の期間で開催。先行セールも11月21日（金）0時から実施し、約300万点の日用品やギフト用商品などをお得な価格で提供する。

2025年も節約志向やギフト需要は高いといい、Amazon ブラックフライデーではこれら需要を満たすサービスを提供するとのこと

先行セールは21日0時からスタート

セール期間中は、下記のような各種キャンペーン・施策が行われる。

ポイントアップキャンペーン

スタンプラリー

dポイントキャンペーン

Amazon ネットスーパーで特選セール

Amazon ブラックフライデー 体験コレクション

48時間限定セール

リアルイベント「Amazon Black Friday Market」

ポイントアップキャンペーンでは、対象期間中にエントリーし、合計10,000円以上の注文をすると、Amazonポイント（期間限定）が通常より多く還元される。

例えばプライム会員で＋1.5％、Amazon Mastercardでの買い物で最大3％（通常還元の2％を含む）、おもちゃ用品の購入で＋6.5％、ブランドセレクション購入で＋4％、注目ブランドの購入で＋1％など。

ポイントアップ対象者は抽選で最大10万ポイントが当たるキャンペーンにも自動エントリーされる。

Amazon ネットスーパーでもセールを展開

2025年が初実施となる「Amazon ブラックフライデー 体験コレクション」は、“体験”と商品をセットにしたもの。家族と楽しい時間を過ごしたいなど、ユーザーの目的に合わせてモノ＋体験を総合した価値の提供を狙う。

例えばスノーピークが提供する手ぶらキャンププランとギアのセットでは、「手ぶらキャンプ体験チケット（スタンダードプラン）＋Amazon限定アウトドアギア3点セット」（20個限定、59,800円）や、「手ぶらキャンプ体験チケット（ライトプラン）＋Amazon限定アウトドアギア3点セット」（80個限定、55,555円）などが用意される。

48時間限定セールは、著名ブランドの商品を時間限定で特価販売するもので、ブラックフライデーとしては初の試み。

ダイソンのコードレス掃除機「V12 Detect Slim Fluffy」やアイロボットのロボット掃除機「Roomba 205 DustCompactor Combo ロボット」などの商品が、48時間限定セールの対象として紹介された。なお48時間限定セールの販売時間は次の3つに分けて実施される。

第1弾 11月25日0時～26日23時59分

第2弾 11月27日0時～28日23時59分

第3弾 11月29日0時～30日23時59分

どんな商品が出る？ 注目デバイスの先行展示をチェック

11月14日に開催されたAmazon ブラックフライデーのメディア向け発表会では、セール対象製品の一部が先行発表された。Amazonデバイスでは下記のほか、Kindle ColorsoftやFire HD 10インチタブレット、Fire HD 8キッズモデル（8インチ）などが対象になると紹介された。

Echo Pop（60％オフの2,380円）

Fire TV Stick 4K Select（50％オフの3,980円）

Ring アウトドアカム プラス バッテリーモデル（40％オフの7,780円）

Fire HD 10キッズモデル、Fire HD 10インチ タブレット

New Amazon Kindle Colorsoft、Echo Pop、Echo Show 5 第3世代

eero 7 wifiルーター、Ring インドアカム、Fire TV Stick

また「毎回人気が高い」というApple製品も多く対象となる。iPhone 16やM4チップ搭載MacBook Air、iPad 11インチ、iPad mini、AirPods 4などの登場が明かされ、一部商品は会場でも展示されていた。

iPhone 16、iPad mini

AirPods 4、iPad（A16）

MacBook Air（M4チップ）

11月12日に日本語専用モデルが発表された「PlayStation 5 デジタル・エディション」も本体＋ディスクドライブ＋ソフト「メタファー:リファンタジオ」のセットがセール価格で登場する。なお、セール対象商品の一部は11月14日に公開された専用ページでも確認できる。

PlayStation 5 デジタル・エディションとディスクドライブ、「メタファー:リファンタジオ」ソフトのセットはクリスマスギフト需要を見越したもの

ダイソンのコードレス掃除機（Dyson V12 Detect Slim Fluffy）、東芝のドラム式洗濯機 12kg、薄型テレビ「REGZA」55インチ

リアルイベント「Amazon Black Friday Market」を六本木で開催

ブラックフライデーの開催を記念し、東京・六本木でリアルイベント「Amazon Black Friday Market」も実施される。開催期間は11月21日（金）～11月23日（日）で、会場は六本木ヒルズアリーナ（東京都港区六本木6丁目10-1）。参加は無料だ。

クリスマスマーケットを再現した会場には、ブラックフライデーで販売する注目商品を実際に展示。来場者は実機を見ながら、その場でスマートフォンなどから商品をオンライン購入できるほか、Amazon Boxをモチーフにしたオーナメントで飾られた巨大ツリーや、化学薬品を含まない人口雪を使った雪遊びエリア、巨大ガラポン抽選会（参加条件あり）などを楽しめる。

開催期間：2025年11月21日～11月23日

営業時間：11時～20時（最終入場19時30分）

会場：六本木ヒルズアリーナ（東京都港区六本木6丁目10-1）

備考：会場内の混雑状況に応じて、滞在期間の制限や入場制限を行う場合あり

Amazon Boxをモチーフにした巨大ツリーも飾られる