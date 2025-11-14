Amazonは、毎年恒例の大型セール「Amazon ブラックフライデー」を11月24日0時から開始する。セール終了日は12月1日23時59分で、8日間の開催だ。11月21日からは先行セールもスタートする。セール対象商品は約300万点。
2025年のAmazon ブラックフライデーは11月24日～12月1日まで
2025年のAmazon ブラックフライデーは11月24日（月）0時から12月1日（月）23時59分の期間で開催。先行セールも11月21日（金）0時から実施し、約300万点の日用品やギフト用商品などをお得な価格で提供する。
セール期間中は、下記のような各種キャンペーン・施策が行われる。
- ポイントアップキャンペーン
- スタンプラリー
- dポイントキャンペーン
- Amazon ネットスーパーで特選セール
- Amazon ブラックフライデー 体験コレクション
- 48時間限定セール
- リアルイベント「Amazon Black Friday Market」
ポイントアップキャンペーンでは、対象期間中にエントリーし、合計10,000円以上の注文をすると、Amazonポイント（期間限定）が通常より多く還元される。
例えばプライム会員で＋1.5％、Amazon Mastercardでの買い物で最大3％（通常還元の2％を含む）、おもちゃ用品の購入で＋6.5％、ブランドセレクション購入で＋4％、注目ブランドの購入で＋1％など。
ポイントアップ対象者は抽選で最大10万ポイントが当たるキャンペーンにも自動エントリーされる。
2025年が初実施となる「Amazon ブラックフライデー 体験コレクション」は、“体験”と商品をセットにしたもの。家族と楽しい時間を過ごしたいなど、ユーザーの目的に合わせてモノ＋体験を総合した価値の提供を狙う。
例えばスノーピークが提供する手ぶらキャンププランとギアのセットでは、「手ぶらキャンプ体験チケット（スタンダードプラン）＋Amazon限定アウトドアギア3点セット」（20個限定、59,800円）や、「手ぶらキャンプ体験チケット（ライトプラン）＋Amazon限定アウトドアギア3点セット」（80個限定、55,555円）などが用意される。
48時間限定セールは、著名ブランドの商品を時間限定で特価販売するもので、ブラックフライデーとしては初の試み。
ダイソンのコードレス掃除機「V12 Detect Slim Fluffy」やアイロボットのロボット掃除機「Roomba 205 DustCompactor Combo ロボット」などの商品が、48時間限定セールの対象として紹介された。なお48時間限定セールの販売時間は次の3つに分けて実施される。
- 第1弾 11月25日0時～26日23時59分
- 第2弾 11月27日0時～28日23時59分
- 第3弾 11月29日0時～30日23時59分
どんな商品が出る？ 注目デバイスの先行展示をチェック
11月14日に開催されたAmazon ブラックフライデーのメディア向け発表会では、セール対象製品の一部が先行発表された。Amazonデバイスでは下記のほか、Kindle ColorsoftやFire HD 10インチタブレット、Fire HD 8キッズモデル（8インチ）などが対象になると紹介された。
- Echo Pop（60％オフの2,380円）
- Fire TV Stick 4K Select（50％オフの3,980円）
- Ring アウトドアカム プラス バッテリーモデル（40％オフの7,780円）
また「毎回人気が高い」というApple製品も多く対象となる。iPhone 16やM4チップ搭載MacBook Air、iPad 11インチ、iPad mini、AirPods 4などの登場が明かされ、一部商品は会場でも展示されていた。
11月12日に日本語専用モデルが発表された「PlayStation 5 デジタル・エディション」も本体＋ディスクドライブ＋ソフト「メタファー:リファンタジオ」のセットがセール価格で登場する。なお、セール対象商品の一部は11月14日に公開された専用ページでも確認できる。
リアルイベント「Amazon Black Friday Market」を六本木で開催
ブラックフライデーの開催を記念し、東京・六本木でリアルイベント「Amazon Black Friday Market」も実施される。開催期間は11月21日（金）～11月23日（日）で、会場は六本木ヒルズアリーナ（東京都港区六本木6丁目10-1）。参加は無料だ。
クリスマスマーケットを再現した会場には、ブラックフライデーで販売する注目商品を実際に展示。来場者は実機を見ながら、その場でスマートフォンなどから商品をオンライン購入できるほか、Amazon Boxをモチーフにしたオーナメントで飾られた巨大ツリーや、化学薬品を含まない人口雪を使った雪遊びエリア、巨大ガラポン抽選会（参加条件あり）などを楽しめる。
「Amazon Black Friday Market」概要
- 開催期間：2025年11月21日～11月23日
- 営業時間：11時～20時（最終入場19時30分）
- 会場：六本木ヒルズアリーナ（東京都港区六本木6丁目10-1）
- 備考：会場内の混雑状況に応じて、滞在期間の制限や入場制限を行う場合あり